Noche retro internacional de la mano de Bobby Kimball

El principal vocalista de la banda Toto durante su formación original, se presenta en el Teatro Provincial el próximo 21 de agosto, con su "Tour Meeting Of Old Sea Wolves". Reviví los clásicos de los ’80 que hicieron historia.

Luego de la separación de la banda original Toto en el año 2008 con Bobby Kimball como voz principal, el artista continuó con su vida profesional y presentaciones solistas por todas partes del mundo. En esta ocasión en el marco de su gira por Latinoamérica, "Tour Meeting Of Old Sea Wolves", llega al Teatro Provincial el lunes 21 de agosto.

Bobby Kimball tiene una voz muy particular. Fue parte fundamental dentro de la vida de Toto, donde se destacó con temas como “Africa” y “Rosanna”. Participó en los discos Toto (1978), Hydra (1979), Turn Back (1981) y Toto IV (1982).

Luego de unos años alejados del grupo, Kimball regresó a Toto en 1998 para trabajar en los discos Mindfields (1998), Livefields (1999), Through the looking glass (2002) y Falling in between (2006), más los discos grabados en vivo.

También cuenta con su recorrido como solista en discos como Rise up (1994) y All I ever needed (2000), más la éxitosa colaboración con Jimi Jamison (Kimball - Jamison) (2011). Actualmente Bobby se encuentra grabando cuatro discos al mismo tiempo los cuáles serán lanzados como parte de una serie.