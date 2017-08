Confirman falencias de los profesionales a cargo de velar por Thiago y Magali

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio aseguró que no relevaron a los vecinos ni a las autoridades escolares y tampoco verificaron el estado de desnutrición de los menores. "Thiago no tenía masa muscular y Magali tampoco”, dijo.

En los alegatos previos a la sentencia, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, apuntó contra la asistente social Marina Vargas, a quien acusó de no relevar los testimonios de los vecinos colindantes a la casa de Senise; ni de las autoridades de la escuela.

Además sostuvo que no tuvo en cuenta los informes policiales de los reclamos de vecinos por maltrato infantil y tampoco dio a conocer que iban a un merendero aunque recibían ayuda del Estado. “Además solo iban los mayores nunca Thiago y Magalí”, dijo.

También aseguró que no detectó la desnutrición de ambos. “Thiago no tenía masa muscular y Magali tampoco”, señaló.

En relación a la psicóloga Lorena Rechiutto sostuvo que no detectó los rasgos sádicos de los principales acusados o lo hizo en forma defectuosa. “No advirtió situaciones de maltrato y la formas que usaban para ocultarlo. Solo se entrevistó con los niños dentro del hogar sustituto, donde los niños no podían hablar. No atendió la supuesta situación de autolesion y no las investigó", sostuvo.

En ese marco, pidió para Vargas y Rechiuto 5 años y 6 meses de prisión efectiva y su inmediata detención por incumplimiento de deberes del funcionario público y falsedad ideológica.

En tanto, para Rosas Jaqueline, jefa del programa de Familias Cuidadoras, acusada de falsedad ideológica, solicitó 2 años de prisión condicional y 4 de inhabilitación profesional y 10 en cargos públicos. "No cumplió con la obligación de supervisión. No monitoreo que el personal a su cargo cumpla sus tareas", dijo.

Además pidió para el médico Sergio Gonza, quien emitía los certificados de salud que no coincidían con lo que realmente manifestaba el cuerpo del niño, 1 año y 2 años de inhabilitación profesional. "No era pediatra, era el médico en diabetes de Senisse", dijo.