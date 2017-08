Grabó a una chica con cabellera infestada de piojos en el colectivo

Se trataría de un extremo caso de pediculosis. Una mujer llamó la atención de los pasajeros de un transporte público en México, debido a la gran cantidad de piojos que tenía en su cabello. Pese a que estaba infestada de estos bichos, la joven no mostró señales de molestia o picazón, según se aprecia en un video difundido en YouTube.



En las imágenes se puede observar a la mujer con una cabellera algo sucia y descuidada, sin embargo, lo que genera conmoción es que la joven estaba llena de piojos. Un usuario decidió grabarla y hacer público el material que de inmediato generó mucha repulsión en redes sociales.



Lo más raro de la situación es que mientras los piojos se deslizaban por su cabello, tal como se ve en YouTube, la mujer no mostró señales de molestia o picazón por los insectos. Incluso, la fémina no parece darse cuenta que la parte posterior de su cabellera estaba siendo filmada.



El video que capta esta desagradable escena fue compartido en redes sociales, donde ha generado todo tipo de comentarios. En YouTube ya ha sido reproducido más de 25 mil veces.



Mirá el video: