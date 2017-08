Ex novio entregó a una joven a dos violadores en una cancha de fútbol

El hecho ocurrió frente al Complejo Municipal de Colonia Santa Rosa y la víctima, en su denuncia, sostuvo que un ex novio la buscó en su motocicleta y la llevó hasta el lugar donde fue abusada, donde la entregó a los violadores.

El caso, según lo informado por fuentes policiales, fue denunciado por la madre de una joven de 20 años, quien fue atacada el domingo a la madrugada, luego de que regresara de una fiesta realizada en la casa de una amiga en el barrio Parque Los Pinos, de esa ciudad del norte de Salta.





La víctima reveló que al llegar a su vivienda fue interceptada por un ex novio, quien, mediante engaños, la llevó a en su motocicleta hasta una cancha de fútbol del Complejo Municipal, donde aguardaban dos sujetos que eran amigos de su ex pareja.





Agregó que al descender del rodado, y ante la presencia de los dos sujetos, el ex novio le dijo que corriera, pero que a los pocos metros los agresores la redujeron, le taparon la boca y la llevaron hasta un sector oscuro de la cancha, donde la sometieron sexualmente.





Posteriormente, los violadores la volvieron a entregar a su ex novio, quien en todo momento estuvo a pocos metros de donde la violaron, sin que hiciera nada para impedirlo. Al verse libre, la joven indicó que corrió en busca de ayuda y se dirigió a la casa de una amiga, quien la llevó hasta el hospital de esa localidad.





Ya en el nosocomio, y mientras aún estaba en estado de shock por el abuso sexual sufrido, la joven pudo aportar algunos datos respecto al ex novio y uno de los violadores, quienes a las pocas horas fue demorados por la policía.





El ex novio, al referirse a lo sucedido, indicó que la víctima apareció por su cuenta en la cancha de fútbol, donde fue violada por los dos sujetos, quienes luego de cometer el abuso sexual, también le robaron la motocicleta, sin embargo, no radicó la denuncia del robo.