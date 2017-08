El emotivo mensaje de la hermana del joven atropellado en Av Paraguay, por su cumpleaños

Diego hoy estarías cumpliendo años, como siempre hice una torta para cantarte el feliz cumple.. 36 años tendrías que cumplir una vida por delante y un millón de proyectos... esa mañana se te arrebató todo. Papito de mi corazón tan bonito que eras, tu sonrisa, tu risa tus manitos que daban cuenta del esfuerzo de tu trabajo, fueron tus manos las que puse sobre mi cara y te dije Diego estoy aqui tus manos secaban mis lagrimas y yo repetia estoy aqui papito;ya iremos a casa, no pudo ser no pudiste volver; desde ese dia mi vida cambio (recorde que me decias SOL- SOL, cuando te contestaba que decias salió el sol) sabes tu sol ya no es la misma de antes pues parte de mi se fue contigo..... intentó ser fuerte seguir y pelearla porque mereces Justicia yo te amo se que estas conmigo lo se.... no me dejes caer te amo mi querido hermano. ...