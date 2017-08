Muerte del militante: “Según el informe, no existió ninguna discusión”

Anoche un hombre murió tras un paro cardíaco en la vía pública mientras se encontraba pegando pegatinas del partido Kolina en la vía pública. Al momento de su deceso, se encontraba con su mujer y personal policial.

La primera versión de los hechos estableció que debido a una discusión con el patrullero, que verificaba si las pegatinas se colocaban en la vía pública o en espacio privado, el hombre se descompensó. Sin embargo, desde Prensa de la Policía indicaron que en el informe no se indica que se haya producido ningún tipo de altercado entre el hombre y personal policial.

“A las una y veinte ingresa un llamado al sistema de emergencia 911 que había personas realizando pegatinas en las vía pública. Inmediatamente, como se acostumbra se manda personal policial para identificar a las personas. El personal llega hasta ellos y los estaba identificando, sin ningún inconveniente, y en estas circunstancias el hombre se descompensa y cae” relató Miguel Velarde a InformateSalta.





En este momento, según Velarde, se pidió asistencia al SAMEC, quienes luego constataron el deceso de la persona. “Aparentemente se trataba de una persona con antecedentes de diabetes y en principio la causa del fallecimiento es muerte súbita. Igual el fiscal N° 2 ordenó que el cadáver vaya a la morgue del CIF para la autopsia correspondiente” agregó el Jefe de Prensa de la Policía.

Así también, indicó a InformateSalta que todos los informes se pusieron a disposición de la fiscalía para que se evalúe la situación. “Conforme al informe que tenemos, no existió tal discusión, sólo se solicitó identificación a las dos personas para darle recomendaciones del pegado de los afiches, que no se puede pegar en propiedad privada. Pero después no se verificó porque se le dio prioridad a la descompensación del hombre” finalizó el Sub Crio. Miguel Velarde.