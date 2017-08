"No quiero contaminación visual ni sonora, porque debemos respetar a la sociedad"

Sobre sus propuestas, Hoyos dijo que “quiero trabajar, en primer lugar para cambiar la ley de deporte, hacer una nueva. Leyendo la ley del ‘93 dice que los recursos del deporte se conseguirán por medio del PRODE y ya no existe. Es una legislación del siglo pasado, con 17 años del siglo nuevo donde las variantes estructurales, módulos, formas, conductas y culturas han cambiado, entonces, hay que legislar hacia el futuro. Es una cuestión central, porque quiero poner un muro entre la droga y los chicos a través del deporte, con propia financiación, con secretaria autónoma, con agencia Salta Deportes”.

El segundo eje que el pre candidato pretende llevar al senado es una propuesta de discusión del sistema educativo: “Hace ya 200 años se les enseña matemática, lengua, biología, entre otras materias más y no saben hablar, comer, amar, no saben hacer ninguna de las cosas que se aprendían en la casa. Entonces, la escuela los manda a la calle sin que produzcan ningún efecto para vivir en esta sociedad moderna, y esto es porque también estamos con leyes del siglo pasado y no contemplamos que hoy un chico de 3 o 4 años está sobre estimulado ya que tiene celular, Tablet, twitter, tiene todo y va a la escuela y la maestra esta con pizarrón. Voy a hacer desde el senado la reforma educativa que creo que administrativamente también se tiene que reformar”, explico .

El tercer aspecto que pretende introducir como ley es la nueva medicina, porque considera que las obras sociales no se hacen cargo de enfermedades que existen pero no son tomadas como tal, como el estrés provocado por el trabajo o por la vida que se vive. “Hay muchas cosas que el IPS no contempla, por eso hay que incorporar una nueva medicina, una medicina holística que es importante; la neurociencia que no está considerada por la ley, aquí las corporaciones médicas no quieren que este tema se trate”, remarcó.

Respecto al líder del partido Salta Somos Todos indicó que “Con Alfredo Olmedo he coincidido en un aspecto, que después me ratifica la calle, que es la lucha contra la droga; estamos muy mal en ese tema y ahora lo conozco más en profundidad que voy visitando los barrios. Pero, lo conozco por el deporte desde hace 22 años que estoy vinculado a esta área y los dirigentes de fútbol y entrenadores me dicen que los chicos de 12 a 14 años, cuando están listos para dar el salto, desaparecen, los consume la droga. Hay que trabajar seriamente y ver que puedo hacer, cuando uno critica es una cosa y cambia cuando estas del otro lado, entonces por eso acepte la candidatura”.