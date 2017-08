Viral: La "venganza" de una novia a la que dejaron plantada en altar

Una decepción amorosa provocó una reacción peculiar de una mujer en México. Supuestamente ella estaba a punto de casarse, pero fue plantada en el altar. Lo que hizo después quedó registrado en Facebook.



La chica terminó en un restaurante del estado de Morelos bailando y brindando con hombres desconocidos. En el lugar contó su drama a los comensales, quienes registraron su historia y compartieron en Facebook.



Según su versión, todos los invitados habían llegado a la ceremonia en la iglesia, menos el novio. Este solo llamó para decirle que no se iba a casar.



“Llego sola y pedía que alguien brindará con un vaso de coca, y el muchacho empezó a bailar con ella ya que no iba a tener su boda”, relató la usuaria Alyz Rodríguez que publicó las fotos y videos en Facebook.



Muchas personas en el restaurante le dieron su apoyo con abrazos y mensajes de aliento. Le ofrecieron cerveza, pero la chica dijo que no tomaba alcohol.







La historia parece real y ha sido compartida más de 25 mil veces en Facebook. En el video se muestra como un joven se acerca a hablar con ella y terminan bailando con ella.