“Soy la opción que propone mucho estudio y trabajo”

En la cuenta regresiva para las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, el precandidato a concejal por la lista País, quien busca renovar su banca, Gastón Galíndez, visitó los estudios de InformateSalta.

Lejos de descuidar su labor en el cuerpo deliberativo, Galíndez conjugó su trabajo y la campaña, dialogando y escuchando a la gente, a las ONGs y a las redes que conformaron en el último tiempo. “Venimos trabajando y alentando al equipo a que den lo mejor de sí para poder trabajar tranquilos el domingo y que sea una elección prolija,” dijo.

En este sentido, subrayó que no es un candidato que aparece en los barrios solo cuando necesita votos. “La gente me conoció trabajando en Emergencias municipal, cuando creamos el área. Esa campaña es la que me gusta, la de estar con la gente,” manifestó.

Además, desestimó la campaña de “chicanas, de mentiras, de propuestas sin contenido y de los candidato del marketing, del slogan fácil” e instó a reemplazarla por otra llena llevando propuestas y soluciones concretas a la gente.

Entre otras cosas, propone la descentralización de Emergencias y Ambiente, con la posibilidad de estar en los cinco puntos de la ciudad para llevar soluciones rápidas a los problemas más urgentes, trabajando coordinadamente con las empresas que prestan los servicios básicos a la ciudad.

Finalmente, expresó “no soy la mejor opción, pero si soy una opción que le propone mucho estudio, mucho trabajo y que piensa la política como una vocación. Tengo hijas y que quiero que mis hijas estén orgullosas de su papá que está en la política. Me propongo como opción para ser concejal de esta ciudad y espero que acompañen la lista con Guillermo Durand Cornejo a senador, Frida Fonseca a diputada y quien les habla.”