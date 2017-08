Bomba: Barbie Vélez estaría de novia con su hermanastro

Se contará una infidencia. A menudo, con los famosos se invierten los factores que no alteran el producto: primero surge el rumor y luego el affaire, que redunda en una relación amorosa. Caso: Fabián Cubero y Noelia Marzol. Y también Barbie Vélez y Lucas Rodríguez.



La hija de Nazarena Vélez y el hijo de Fabián Rodríguez-quien se quitó la vida en marzo de 2014- tuvieron siempre una relación muy estrecha, amparada por el casamiento de sus padres que floreció en un hijo: Thiago Rodríguez. La afinidad entre los hermanastros -palabra poco atractiva si las hay- llegó a ser tan próxima que, desde hace varios meses, hasta se especula con la posibilidad de que Barbie y Lucas estén juntos.



Bárbara hace unos días, habría sentido la necesidad de confesar que, por primera vez desde su separación de Fede Bal, estaba "enamorada". Se lo contó a Pampita Ardohain (39), que la entrevistó para su programa en KZO. Y al conocer su nueva condición amorosa, la jurado del Bailando quiso saber más: "¿Es famoso, buen mozo? ¿Es deportista?". No ahondó en detalle alguno: "No importa. Lo tengo recontra guardado. Es muy buena persona", avisó.



Tanta precaución estaría vinculada con Lucas: sería él quien se ganó un lugar de privilegio en su corazón,mucho después de aquella noche en una disco con Federico de testigo con rumores negados por Barbie y que Nazarena volvió a desmentir en estas horas. Consultada sobre esa versión que circula con más fuerza que nunca: "Convivo con Barbie, con mi familia, con mis hijos. Mirá que escuché pelotud…, pero como esa nunca. ¡Es una locura!".





Barbie y Lucas en Jet, junto con Camila Rodríguez y una amiga; dicen que esa noche los vieron a los besos



Por su parte, el padre de Barbie Vélez, Alejandro Pucheta, también se refirió a los rumores que aseguran que su hija sale con el hijo de Fabián Rodríguez, y afirmó que “Lucas es un buen pibe”.



“Yo creo que si Barbie es feliz, si se enamora, no me importa con quién esté, me importa que esté bien”, enfatizó y opinó sobre algunos de los nombres que se los vinculó a su hija. “Prefiero siempre que esté con alguien más anónimo, siempre, no me gusta el perfil tan expuesto”. Y aclaró que “en cuestiones de amor el último en enterarme siempre soy yo, todo lo que es amor para Barbie me entero por televisión”.





En cuanto al hijo de Fabián, reveló que “lo conozco porque lo saludo cuando voy a los cumples de Titi (Thiago Rodríguez), que es el hermanito, no tengo más trato que ese, entonces no sé nada”.



“Nunca vi nada entre ellos, ni una mirada, ni nada, en absoluto”, precisó, aunque rápidamente aclaró que “no me sorprende porque en marzo o febrero los habían vinculado en la tele, porque los vieron juntos en un boliche, con la hermana de Lucas (Camila Rodríguez), pero más allá de esa noticia no tengo idea, por el trato que hay entre ellos no vi nada”, insistió.



Sin embargo, este martes el periodista Tomás Dente lo afirmó en el programa Nosotros a la mañana, de El Trece: Barbie Vélez está de novia con Lucas Rodríguez desde hace un mes, informó, amparado en "una fuente inobjetable" muy cercana al entorno íntimo de la actriz.



Así las cosas, serán estas las horas de nuevas desmentidas. Y los siguientes, ¿días de confirmación? Porque solo el tiempo tiene la última palabra.