“No tengo un jefe, tengo un conductor político que se llama Mauricio Macri"

Así lo manifestó el precandidato a diputado nacional por la Alianza Cambiemos, Martín Grande, quien señaló que con egoísmos políticos no se puede triunfar. “A la localidad que voy le golpeó la puerta al intendente, no me importa el color político”, señaló con respecto a su campaña.

A tan sólo días de las elecciones, los candidatos cierran sus campañas antes de que inicie la veda. Martín Grande, precandidato a diputado nacional por la Alianza Cambiemos, pasó por InformateSalta y habló sobre sus recorridos por los barrios y sus expectativas de cara a las Paso.

“Lo más importante que me deja la campaña es poder toparme con la gente, conversar cara a cara, pasar a sus casas, que me cuenten cómo viven, sus penurias, sus alegrías”, manifestó, remarcando que “la pobreza se ha distribuido mucho, hay enormes barrios que no tienen cloacas, que no tienen agua, eso se repite constantemente”.

Con respecto a la polémica que generó una de sus declaraciones recientes, donde el precandidato había mencionado que Tartagal huele a “caca”, Grande dijo: “A mucha gente le pareció un insulto decir, pero es una realidad. Ahora el intendente Leavy salió a decir lo mismo. Hay un canal con líquidos cloacales al aire libre”.

Grande calificó de “humilde” a su propuesta para los argentinos: “Voy a ser el cadete de la gente en el Congreso no tan honorable de la Nación. Voy a ir a laburar, en lugar de embolsarse la plata, como hacen muchos, voy a poner empleados jóvenes salteños que estén estudiando en Buenos Aires, que busquen expedientes en centros vecinales, cooperadora escolar, intendentes, estar las 24 horas del día trabajando”.

El precandidato a diputado Nacional criticó el egoísmo político, señaló: “A la localidad que voy le golpeo la puerta al intendente, no me importa el color político, acá no hay lugar para egoísmos. Es un momento feísimo, con egoísmo político no podemos triunfar. Las diferencias no pueden traducirse en enojos y egoísmo, deben traducirse en ponerse detrás de un objetivo”.

En este sentido, Grande sostuvo: “No tengo un jefe, tengo un conductor político que se llama Mauricio Macri y entiendo que está haciendo las cosas lo mejor posible, hay un buen equipo por detrás”.

Fondos de campaña

El precandidato aprovechó la oportunidad de emitir un mensaje para su contrincante en la interna, Rubén Correa: “Si vos ganas la interna, en mí vas a tener un colaborador, te voy a ayudar a ser diputado Nacional". Para finalizar, le pidió a la gente que vote. “Si querés cambiar, votá, si no queres que las cosas cambien, votá, porque después es tarde”.

Sobre las quejas en referencia a que no le entregaron al radical fondos para hacer campaña, Martín Grande también se quejó de "no recibir un mango" y nos acercó una copia de la cuenta bancaria, donde se puede ver el movimiento de la misma para las elecciones.