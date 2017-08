“La gente perdió la dignidad y pide ayuda a gritos”

“El voto es lo más valioso que tiene un ciudadano, es un acto patriótico. Sé que estas elecciones son como la pelea de fórmula uno, para ver quien llega a las generales y a mucha gente le choca tener que hacer unas Paso, pero es muy importante que ese voto se emita”, dijo Camila Maza, precandidata a concejal en los estudios de InformateSalta.

Militante de Compromiso y Sociedad, contó que su interés por llegar al Concejo Deliberante radica en representar a la comunidad LGBT con un proyecto que busca que el sector privado integre en su planta de trabajadores para que exista equidad laboral.





“Sería ilógico que yo, siendo una chica trans, no luchara por nuestras necesidades. La vida de una mujer trans es muy dura, desde muy pequeñas hemos sido obligadas, digo hemos, a pesar de que yo nunca he ejercido la prostitución porque me siento parte de ellas, a vivir esta vida que nos segregó a la calle. Creo que es el momento preciso de llegar a todos los sectores y que mejor sería que el sector privado”, explicó, añadiendo que trambién trabajará como una ciudadana más para los salteños.

Respecto al trabajo que realizaron en los barrios para hacer conocer sus propuestas, se sinceró, “la gente perdió la dignidad, está desanimada, con mucha tristeza, los ancianos lloran, este gobierno ha venido por todo y con todo y es momento de poner frenos y creo que desde el Concejo se puede llegar a hacer”.

“Con Militancia y Compromiso Social vimos mucha gente que pide ayuda a gritos, que están muriendo de hambre y es el momento de volver a comprometernos”, finalizó.