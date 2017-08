Matías Posadas: “Tenemos un fuerte compromiso con los salteños”

El precandidato a Diputado Nacional del Frente Unidad y Renovación, Lista 502 C Construimos, Matías Posadas recordó que a lo largo de esta campaña, “que fue corta en tiempo pero muy intensa, hubo mucha gente que nos decía que estuvimos en los barrios incluso cuando no había elecciones”, y ello tiene que ver con la forma de trabajo que tenemos, porque estamos cerca de la gente siempre para tratar de buscar la manera de resolver los problemas.



“Recorrimos la mayor parte de la provincia, pero es imposible hacerlo en todo el territorio en una campaña de 30 días, y aún así hicimos más de 20 mil kilómetros hablando con los salteños”, respondió el precandidato ante la consulta realizada a través de la plataforma de Facebook.



En los diferentes actos de los que fue parte Posadas agradeció por el apoyo recibido en toda la provincia, no solo por la dirigencia de los más diversos sectores, sino también de los vecinos que “nos recibieron siempre de la mejor manera escuchando nuestras propuestas y planteando sus anhelos para que entre todos construyamos un futuro mejor”.



“Tuvimos el desafío de trabajar junto a Liliana Guitián y Diego Pérez, que son quienes me acompañan en esta lista y creemos que este esfuerzo que hemos hecho nos dio la cercanía, porque siempre hemos trabajado de una manera que nos conecte con los salteños, porque el contacto directo es insustituible”, remarcó Posadas.







Además destacó que esta es una lista con mucho equilibrio y conformada por dirigentes muy importantes de toda la provincia, comprometidos con la provincia, y que representa a la diversidad con que está conformado el Frente Unidad y Renovación.



“Tenemos que tener bien en claro que quienes vamos a representar a los salteños en el Congreso Nacional debemos saber cuáles son las necesidades de nuestra Provincia, y nosotros les planteamos a los salteños que es necesario descentralizar los recursos nacionales en favor de las provincias, porque queremos que los recursos que gestionan nuestros intendentes en Buenos Aires llegue en obras pero de una manera más directa”, explicó el precandidato.



Indicó además que va a trabajar en la reforma de la base tributaria y al respecto dijo que “creemos que hay que pensar un sistema que divida a la Argentina en regiones y que permita una distribución más equitativa, y que cada una de las empresas que trabajan, por ejemplo en Salta, puedan tener las mismas oportunidades que una que se instala en el centro del país”.



Finalmente remarcó que “cada uno que nos escucha o nos sigue sabe que tenemos un fuerte compromiso con los salteños para defender sus derechos y generar oportunidades de políticas de inclusión, de desarrollo y de producción”.