Martín Grande optimista: "Buscamos tener dos diputados nacionales en el Congreso”

El precandidato de Cambiemos País, Martín Grande dijo que en estas elecciones están trabajando fuertemente en hacerse conocer y en estos 35 días lograron llegar a muchos salteños por lo que tienen la esperanza y las fuerzas concentradas en buscar que dos integrantes de su lista lleguen al Congreso de la Nación e incluso tres.

Por otra parte aseguró “me enorgullece tener que estar rascando la olla para poder hacer campaña y es muy importante que el que maneja la plata del país no te esté mandando plata a chorro, porque no es plata licita si lo hacen y ese dinero que aparece hoy por todos lados no es legal”.

Dijo además que representa a un equipo y se van a esforzar para ganar y destacó que va a seguir trabajando “ya me vieron trabajar y me van a tener que soportar 68 días más, lo mio recién empieza” dijo Grande.

Legalizar el ingreso de la coca

El precandidato a diputado nacional planteó que “no podemos seguir consumiendo hojas de coca que vienen manchadas con sangre” en referencia a que el ingreso al país sólo es por contrabando.

Admitió que considerar la legislación será difícil, pero advirtió que en caso de llegar al Congreso, va a plantear un proyecto para que el ingreso de éste alimento al país “sea legal, higiénico y que tribute como cualquier producto importado”.

Resumió que la idea es que “tenemos que levantar una planta capaz de fraccionar las hojas de coca, descontaminarlas, secarlas, hidratarlas y empaquetarlas. Sería un tratamiento similar al que recibe el tabaco”.

Grande agregó que es un proyecto que debe discutirse de manera bilateral con Evo Morales para que también colabore porque “es insólito que en Argentina esté permitido el coqueo pero no ingresar la hoja al país”.