La UCASAL medirá precios de referencia en la ciudad de Salta

Desde la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) se realizan diferentes investigaciones. Una de ellas, apunta a medir precios de referencia en la ciudad de Salta. El licenciado Eduardo Bojanich es docente e investigador en UCASAL y estará al frente de la iniciativa.

En diálogo con IN Salta explicó que el mismo "vendría a ser nuestro propio índice de inflación en Salta". “Esto no es ni más ni menos que la preocupación que hay a nivel nacional. Solo que los índices de inflación se miden con indicadores de Buenos Aires y eso no refleja la realidad de las provincias. No hay hoy un estudio que refleje el comportamiento de precios en Salta, no se encuentra”, destacó.

Salta no será pionera en la investigación, pues advirtiendo esta situación, otras provincias como San Luis ya lo han implementado con éxito.





El proyecto estará integrado por profesionales de la UCASAL de las carreras de Economía, Contador Público y Administración, y alumnos de cátedras que están relacionadas con la temática.

La investigación se encuentra en estos momentos en la etapa de diseño de la metodología de construcción de indicadores. Una vez listo el diseño se determinará, en base a parámetros estadísticos, la cantidad necesaria de personal para lograr una muestra que tenga el coeficiente del 95% de certeza.

El relevamiento, al igual que a nivel nacional, consistirá en encuestas. “La idea es abarcar los distintos niveles de canales de distribución en la ciudad de Salta (mercados, supermercados y negocios minoristas). Esto nos permitirá ver la diferencia de precios entre locales en los diferentes puntos”, comentó el economista.