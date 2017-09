¿Hubo sexo consentido?

Según lo revelado por diversos testigos, Cintia Tapia integró un grupo de jóvenes que salió de barrio Unión, en la zona norte de la ciudad, rumbo al camping El Préstamo, en el dique Cabra Corral. Un hermano de la joven también estaba en esa barra de amigos.

Cuando llegaron a las instalaciones, el grupo de acomodó en un sector y a los pocos minutos, Ramón Ángel Chocobar se hizo presente y se acomodó cerca a Tapia, quien no lo ahuyentó. Su hermano, según contaron algunos amigos en el velorio, se quejó con la víctima por darle cabida al sujeto, pero la joven lo regañó y se distanciaron.

Algunos amigos, según pudo saberse, reconocieron que Cintia -cuando estaba alcoholizada- era “otra persona”, como que se tornaba “más violenta” y no se le podía “decir nada”, pues no aceptaba sermones o cuestionamientos a su conducta.

Esta situación, según se conjetura, habría provocado que su hermano y amigos, prácticamente, dejaran de tener en cuenta a Cintia después de que se marchó al baño, siendo seguida por Chocobar. Después de esa escena, nadie la vio y tampoco se preocuparon por saber qué pasó con ella, pues supusieron que había decidido permanecer con su ex novio, quien no era parte de su grupo. Además, en las horas siguientes las peleas entre distintos grupos se replicaron en todo el camping.

Lo que los investigadores tienen como base de hipótesis criminal, es que Tapia y Chocobar se reunieron a solas, al parecer, para mantener relaciones sexuales o bien intentar ese cometido por parte del imputado, lo que habría sucedido después de que la víctima se retiró para ir al baño.

Chocobar, según fuentes policiales, reconoció que efectivamente mantuvo una relación sexual consentida con su ex novia. Este punto aún no está claro, pues si bien un primer informe indica que no se hallaron lesiones visibles de abuso sexual, esto no está del todo descartado.

En concreto, Chocobar aseguró que tras el contacto sexual apareció, supuestamente, el verdadero asesino, quien atacó a Cintia con una piedra, por lo que intercedió en su defensa y se trabó en lucha, pero no pudo impedir que la matara a golpes.

Agregó que luego del homicidio, el sujeto se dio a la fuga, mientras que él corrió y abrazó a Cintia, quien ya estaba muerta. Así, Chocobar explicó por qué tenía toda su ropa ensangrentada, una coartada que no convenció a los policías ni a la fiscalía.

Todo este relato, sin embargo, se hizo añicos cuando Chocobar no pudo explicar por qué no buscó ayuda o avisó a otras personas para socorrer a Cintia. Allí, toda su versión cayó en un vacío, seguido de varias contradicciones que terminaron por desacreditar toda la coartada que intentó imponer al prestar declaración indagatoria.

Apenas se vio de frente con los funcionarios judiciales, según contó una fuente policial, Chocobar aseguró su inocencia. “Yo no lo hice”, dijo una y otra vez, como si tratara de convencerse él mismo o más bien atajándose de la acusación que se le venía encima.