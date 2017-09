En 2019 estará lista la recuperación del Belgrano Cargas, para la región

A fines de julio pasado se inauguraron los primeros 100 kilómetros de vías nuevas del ferrocarril Belgrano Cargas. Está previsto que la obra; que se propone reducir considerablemente el costo del flete desde el NOA a las terminales de la zona de influencia de Rosario; esté finalizada a fines de 2019.

“El Estado se hace cargo de la estructura troncal del ferrocarril, que representa una inversión importantísima. Pero se necesitará de la inversión privada para la infraestructura de carga en origen y descarga en puertos”, comentó Guillermo Fiad, presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; Adif; en una entrevista publicada en la última edición de la Revista CREA.

La inversión mayoritariamente se hace con un crédito otorgado por la entidad China Machinery Engineering Corporation y también tiene componente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Estado nacional.

Se incorporamos 42 locomotoras y 3200 vagones que llegaron de China. El proyecto está divido actualmente en tres etapas. La primera etapa, de 535 kilómetros, está en construcción; y se trabajó en tramos más pequeños, con empresas locales, que eran las que estaban disponibles para comenzar las obras rápidamente

La segunda etapa, que ya fue adjudicada, empieza en septiembre de 2017, por otros 500 kilómetros. Fue adjudicada a una UTE conformada por las firmas argentinas Ucsa y Construcciones Perfomar y por la brasileña Spavías Engenharia. Y con un costo (4030 millones de pesos) que resultó ser 24% inferior al presupuesto original.

La tercera etapa, que comprende a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, está en licitación. También tenemos proyectado una circunvalación en la zona de influencia de Rosario para agilizar el ingreso de mercadería en las terminales portuarias, punto que no figuraba en los proyectos originales.

De acuerdo con Fiad, se está trabajando además para permitir que circulen formaciones más largas de ferrocarriles. La capacidad de carga va a ir de 17 toneladas por eje, que llevan en la actualidad, a 22 toneladas por eje, que son aproximadamente unas 60 toneladas por vagón.

En cada viaje puede llegar a transportar unas 6.000 toneladas por formación. Se espera que la velocidad promedio sea de 30 a 40 km/hora, mientras que en la actualidad no llega a los 15 km/hora.

En los sistemas de transporte de cargas la velocidad no es lo más significativo, sino la confiabilidad, destacó Fiad, “es decir, que el tren no se pare, que no descarrile, que la mercadería llegue intacta a destino. Si la mercadería debe llegar tal día, debe ser ese día. Hoy el ferrocarril tiene muchas demoras por diferentes problemas; el año pasado tuvimos 1,5 descarrilamientos por día”.