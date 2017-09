Mirtha Legrand cambió su pensamiento sobre la homosexualidad

Mirtha Legrand se refirió en su programa a su cambio de pensamiento con respecto a la homosexualidad. Lo hizo mientras hablaba con Jey Mammon, que le remarcó este hecho.

"Vos has cambiado mucho también y creo que eso hay que valorarlo", le dijo el actor, invitado a su mesa. La diva no lo negó. "Sí, señor, yo he cambiado y he aceptado cosas que antes no aceptaba. Sobre todo, el tema de la homosexualidad", indicó.

Jey comentó entonces cómo valoró este viraje en el pensamiento de Mirtha: "El otro día le escribí a Nacho Viale por algo que pasó acá en la mesa. Le puse ‘no puedo creer que tu abuela sea la única que paró la pelota y dijo que no había nada malo con ser gay’. Me llamó mucho la atención y me parece que está bueno aggiornarse, empezar a hacer un esfuerzo como hace mi vieja también para comprender. Quiero rescatar ese momento y decírtelo, Mirtha, porque creo que la tele también está para eso".

La conductora entonces quiso contar cómo fue este cambio interno suyo. No pudo dar precisiones con respecto al momento exacto en el que vio las cosas de otra manera. Sin embargo, hizo algunas aclaraciones: "No sabría explicar qué cambió en mí, fue una cosa mental que de a poco fue progresando. Yo me casé con Daniel, que era un hombre muy libre. Recuerdo que, por ejemplo, una mujer que hubiera tenido un hijo sin casarse, para mí era una cosa terrible. Y él me hizo entender que no, me dijo ‘Chiquita, no podés pensar así, es inhumano’. Ese fue uno de los motivos por los que fui cambiando, lentamente y sin darme cuenta. Pero últimamente sí, advertí que hubo un cambio muy grande en mí".