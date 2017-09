Porqué falló el anuncio del fin del mundo: la NASA da explicaciones

La "predicción" que señalaba ese día como el fin del mundo pronosticaba la colisión del planeta Nibiru con el planeta Tierra. Pero la NASA aseguró que "el planeta en cuestión, Nibiru, no existe, por lo que no hay posibilidad de colisión".



Como lo demuestra la historia, esta no es la primera vez que se utiliza la teoría del planeta Nibiru para anunciar profecías apocalípticas, las cuales vuelven a surgir de tiempo en tiempo.



La primera teoría que defendió la existencia de Nibiru, un supuesto planeta descubierto por los sumerios, aseguraba que la catástrofe ocurriría en mayo del año 2003. Pero cuando no ocurrió nada, sus seguidores trasladaron la fecha del "juicio final" para el 21 de diciembre del 2012, vinculándolo al final de uno de los ciclos del antiguo calendario maya.



"Nibiru y otras historias sobre planetas rebeldes son un engaño de Internet. No existen fundamentos fácticos para estas afirmaciones. Si Nibiru o el Planeta X fueran reales y se dirigieran a un encuentro con la Tierra en 2012 (o 23 de setiembre del 2017), los astrónomos habrían estado rastreándolo por lo menos durante la última década, y ahora sería visible a simple vista. Obviamente, no existe", explicó la NASA.



Asimismo, la NASA anunció que hoy en día sus astrónomos llevan a cabo una encuesta llamada Spaceguard Survey, con el fin de encontrar grandes asteroides cerca de la Tierra mucho antes que la golpeen.



"Ya hemos determinado que no hay asteroides amenazantes tan grandes como el que mató a los dinosaurios", señaló la NASA que, además, publica abiertamente sus descubrimientos diarios, los cuales puedes revisar en el sitio web de la Oficina del Programa de Objetos de la Tierra de la NASA.