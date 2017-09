Para Godoy, no son intocables Ibáñez y Balvorín

Tras vencer a Sportivo Patria, el DT dejó en claro que no tiene en mente una delantera fija. Destacó las variantes que tiene en el banco. “Los cambios entraron bien, Angulo y Zárate cambiaron el partido”, dijo. Mirá lo que dijo “La chancha”.

Otra vez sin convencer, Juventud logró un triunfo fundamental ante Sportivo Patria de Formosa en condición de local y llegó a la cima de la zona con seis unidades en dos partidos.

Luego del triunfo, el técnico Nazareno Godoy, en diálogo con InformateSalta, volvió realizar una fuerte autocrítica. “No me gusto que no estemos convencidos de lo que queremos en el juego. En la semana lo planificamos, pero en la cancha no se ve ese trabajo”, sostuvo.

No obstante, destacó el esfuerzo de sus jugadores y el acierto en las modificaciones. “Estos partidos son trabados y no es que me quiera dar méritos pero los cambios entraron bien. Angulo y la Chancha (Zárate) cambiaron el partido. Lo importante es que tenemos variantes”, dijo.

Para finalizar, dejó en claro que no tiene en mente una delantera fija. “Zarate es un goleador y te da la tranquilidad de que cuando tienen una oportunidad está. Sacar al Ratón (Ibáñez) y (Gustavo) Balvorín es parte del juego. Todos los jugadores son importantes y no hay motivo de enojo”, finalizó.





Debut goleador

El delantero, Leandro “Chancha” Zarate fue el autor del único gol del partido, en su debut con la camiseta del Santo.

Zarate se sintió muy cómodo con la camiseta de Juventud y dejó claro que va aprovechar todas las oportunidades para pelear la titularidad. “Dejamos una buena impresión, estoy contento con el triunfo”, dijo.

Los hinchas de Juventud aplaudieron mucho al ex Albo. “Estoy tranquilo, mas allá que haya vestido otra camiseta, voy a dejar todo por el club”, expresó.

Lo que viene

El plantel armará las valijas y viajará a Corrientes para enfrentar a Guaraní Antonio Franco por la tercera fecha.