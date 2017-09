Extraña anécdota de Novaresio en su entrevista a Cristina: video

Luis Novaresio visitó el ciclo de Mirtha Legrand y, consultado por la conductora, volvió a hablar de la entrevista que le realizó a la ex presidenta, Cristina Kirchner. Además de reconocer que se sintió “muy incómodo”, el periodista reveló una anécdota supersticiosa que pasó inadvertida por todos.



“¿Y con el agua qué pasó?”, indagó la conductora y reveló un secreto que le había comentado el periodista antes de salir al aire. “Es brava, Mirtha. Es brava”, resistió el periodista, un tanto incómodo por la pregunta.



El resto de los invitados se sumó al pedido de la “Chiqui” y Novaresio accedió a contar la anécdota. “Yo soy un agnóstico absoluto, no creo nada. Aunque un poco supersticioso soy. Pero me hizo notar nuestra compañera de Infobae que cuando le serví agua (a Cristina), en el momento en el que me pide un vaso, era soda”.



“Los que saben, dicen que las energías se condensan en el agua”, agregó, al tiempo que chicaneó: “Mire lo que me está haciendo contar, Mirtha”.



Por último, el periodista reconoció que se vivió un clima de tensión durante toda la entrevista. "Uno ha hecho muchas entrevistas en su vida, tiene cierto training y se da cuenta cuando está cómodo o no. Noté que había una incomodidad (de su parte). De hecho, al final de la nota dijo algo muy específico, dijo que ojalá alguien le haga una entrevista a Macri con el cuestionario que yo le había preparado a ella".