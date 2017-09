Dueño de corralón obligaba a un empleado a tener relaciones sexuales para conservar el trabajo

Un joven de 19 años denunció que fue víctima de abusos sexuales por parte de su patrón durante un par de meses. Contó que el hombre lo obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de conservar su puesto de trabajo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad que atravesaba.



La víctima es un joven oriundo de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Fuentes policiales contaron que se mudó a Tucumán en julio pasado para vivir con una tía que es discapacitada. Cuando llegó, un hombre le ofreció trabajo en un corralón de la zona sur de la capital. Pero el empleo no fue lo que esperaba.



Cuando se presentó en la seccional 13ª para realizar la denuncia, el joven contó que su jefe lo obligó a mantener relaciones sexuales con él desde el primer día y que esa era la condición para mantener su puesto de encargado dentro del negocio. Agregó que como temía perder el empleo y debía ayudar a su tía que tiene problemas de movilidad y no recibe ningún tipo de ayuda social, no se atrevía a denunciar esa situación.

Dijo que este lo convenció para que acudiera a la Policía y realizara la denuncia. El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación. La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Por lo pronto, la fiscala María del Carmen Reuter solicitó que la víctima sea sometida a una serie de estudios y pidió a los policías que investigaran el caso. En los próximos días se sabrá si el acusado es citado a declarar en Tribunales.