El juez le dio la custodia de su hija pero una fiscal se la quiere sacar

Carlos C. es el padre de una niña de cuatro años, tras divorciarse de su madre acordaron una custodia compartida, pero ese trato se rompió cuando en una visita su hija le confesó todos los maltratos y situaciones de violencia que vivía con su progenitora.

Al no regresar a la niña, la ex mujer lo denunció por impedimento de contacto, lo que inició un expediente en el Juzgado de Familia, quienes al comprobar los vejámenes que sufría la menor prohibió el contacto con la madre. Ahora una fiscal penal lo imputó por el mismo delito.

“Es insólito lo que pasa en la justicia, mientras el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia me dio el cuidado de mi hija de cuatro años y ordenó un proceso de restitución de contacto con su madre, que ella no cumple, la fiscal Verónica Simesen me imputó por impedimento de contacto tras una denuncia de mi ex esposa”, dijo Carlos en diálogo con InformateSalta.

La situación salió a la luz tras una presentación en el Ministerio de Derechos Humanos, donde el hombre expuso su situación. Allí explica que tiene el cuidado provisorio de su hija luego de que la niña cuente los maltratos que sufrió a psicólogos del gabinete en Ciudad Judicial.

“El 24 de mayo la justicia ordenó que no se le reestablezca el contacto a mi hija con su madre por los resultados de las pericias y ordenan un proceso de restitución del vínculo junto a profesionales. Desde ese día yo estoy a su cuidado con rondas periódicas de la Policía”, contó su papá.

La situación empeoró cuando la madre de la niña denunció no poder verla en el fuero penal. “Sin siquiera ver que existe un expediente con medidas, la fiscal Simesen me imputó por impedimento de contacto, tuve que presentarme con mi hija, que llora cada vez que ve a su mamá porque le tiene fobia, para explicarle la situación. Ella funda su acción en prejuicios hacia mi persona, por mi condición de hombre, sin respetar o informarse de la causa que sigue su curso en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2”.

“Me acusa de no querer darle la niña a su madre para celebrar el día del niño, cuando hay una medida establecida y cuando es mi hija la que tiembla al verla y eso está probado con pericias. No puedo dársela cuando la justicia ordenó reestablecer el vínculo y su madre es la que no muestra interés, ella sólo va por los juzgados diciendo que no puede verla”, sostuvo.





Finalmente pidió que dejen de revictimizar a su hija porque “cada vez que me citan, me piden llevarla, solo tiene cuatro años hasta el asesor pidió que ya no la expongan. Ahora deberá declarar de nuevo en una Cámara Gessell. Hablan de los derechos y no tienen en cuenta lo de ella. Yo no busqué esto, no voy a hacer caso omiso al verla sufrir”, finalizó.