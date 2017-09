Perú recurrirá al plan "Reyna" para neutralizar a Messi

Ricardo Gareca inició los entrenamientos con los convocados del fútbol local en el predio de Videna. Se espera que, hasta el día previo al viaje a Buenos Aires, se realice solo un turno al día.

La jerarquía de Lionel Messi es una de las mayores preocupaciones del elenco incaico y Gareca ya tiene en mente cuál podría ser la clave para neutralizarlo en el partido que se disputará en la Bombonera.

Según la prensa peruana, el mediocampista Pedro Aquino será el encargado de seguir de cerca a "La Pulga", algo similar a lo que hizo Luis Reyna con Maradona en las eliminatorias para México 1986.

El jugador del Puebla de México tiene 22 años y se ha convertido en un nombre recurrente en las convocatorias. Aunque, en principio, no hará una marca personal tradicional, Aquino tendrá como misión no perder de vista al rosarino y tratar de "paralizarlo" para que no pueda entrar en contacto con la pelota.

Así neutralizó Reyna a Maradona