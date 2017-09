Leavy pidió que “lo investiguen las veces que quieran”

Exaltado, verborrágico y molesto, Sergio Leavy, intendente de Tartagal y candidato a diputado nacional, ante los micrófonos de FM Pacífico, salió con los tapones de punta luego de que la Auditoría General de la Nación detectara serias irregularidades en el destino de los fondos que recibió el municipio luego del alud del 2009.

Pese a los informes, Leavy aseguró que Tartagal recibió en el año 2009, 2010, 2011 y 2012 un total de 12 millones 400 mil pesos, que fueron destinados a dar respuestas a la población afectada. “Me parece excelente que nos investiguen, no le tememos a ninguno y estamos dispuestos a dar pelea”, lanzó.

En ese marco, aseguró tener la conciencia limpia. “Por año recibimos lo que nos corresponde, tenemos todos los sueldos al día, estamos administrado bien, no tenemos ningún inconveniente, los fondos llegan en tiempo y forma, certificamos obras, no encontraron nada, así que salieron a difamarnos”, dijo.

Además se jactó de haber realizado una buena gestión como intendente. "Yo agarré Tartagal en llamas y lo transformé en una ciudad pujante, tengo mucha gestión para mostrar”, se excusó.

Por último, se refirió a la campaña electoral y adelantó que se instalará en Salta durante 15 días para tratar de llevar su mensaje a la gente. “El día sábado entré en licencia, me tengo que dedicar a los lugares donde todavía no me conocen”, finalizó.