“Leavy administra el presupuesto público como si fuera su billetera”

El concejal radical de Tartagal, Mario Mimessi, aseguró que durante los 10 años de gestión el intendente Sergio Leavy no rindió cuentas de absolutamente nada. Desde el bloque radical denuncian sistemática e institucionalmente la situación desde hace más de 3 años.

Luego que la Corte de Justicia de Salta intimará al intendente y candidato a diputado nacional por Tartagal, Sergio Leavy, a rendir cuentas de su gestión por presuntas irregularidades, el concejal de esa localidad Mario Mimessi, manifestó sentir una sensación ‘agridulce’.

“La parte dulce es que hoy la Corte dice lo que nosotros veníamos diciendo hace tres años que es que se debe rendir cuentas en los municipios. La parte agria es sentir que sea en vísperas de una elección en la que rompió su romance político con el oficialismo,” dijo en diálogo con InformateSalta.

En este sentido, indicó que sobre todo en los ejecutivos del interior “el poder los hace confundirse y administran la casa como si fuera la casa propia y algo que es más grave aún administran el presupuesto público como si fuera la billetera propia.”

Para él, la irregularidad más seria es que el jefe comunal no rindió cuentas ni una sola vez en los 10 años que lleva al frente del municipio. “Acá desde el año 2007, que asumió a la fecha, no se han rendido cuentas absolutamente nunca. Y el justificativo más que erróneo por parte del intendente era decir yo no rindo cuenta pero los otros municipios de la provincia tampoco lo hacen,” disparó.

Mimessi insistió en que la tardanza de la justicia para expedirse en la cuestión fue injustificada. “Yo soy concejal, no me puedo poner en el lugar de los jueces y fiscales que creo que bastante bien cobran para hacer su trabajo, que han tardado muchísimo tiempo en emitir un fallo en donde realmente se establece y se haga cumplir el deber de rendir cuentas,” sentenció.

Por otra parte, aclaró que el fallo de la Corte de Justicia de Salta y el informe elevado por la Auditoría General de la Nación son cuestiones totalmente distintas, pero con el denominador común que es la falta de transparencia en la rendición de cuenta del municipio de Tartagal.

El edil contradijo a Leavy, quien al ser consultado sobre la situación opinó que se trata de una mera campaña difamatoria en su contra. “No puede haber campaña difamatoria cuando hay hechos objetivos como es que no se han rendido cuentas y tal es así que eso se comprueba fácilmente con el hecho de que al Concejo Deliberante no se han elevado las cuentas del ejercicio fiscal vencido,” manifestó.

Finalmente instó a los miembros del concejo deliberativo de Tartagal a entender que “controlar es un deber que tenemos desde los cuerpos legislativos y denunciar es algo eventual si desde el control surge una irregularidad.”