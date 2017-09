El horóscopo está mal: descubrí cuál es tu signo verdaderamente

Leer el horóscopo tiene múltiples funciones. Están aquellos que creen que existe una relación entre la posición de un grupo de estrellas con el día de nacimiento, que revela características de la personalidad e, incluso, qué sirve para predecir lo que puede sucederles en el futuro. Y también están los que consideran que esto no es más que otro invento para vender esperanzas.



Se crea o no, el horóscopo está presente en charlas de café, el trabajo o incluso cuando se conoce otra persona. El "¿de qué signo sos?" debe ser una de las preguntas más repetidas en la historia de la humanidad, por lo menos desde hace cientos de años, cuando esta presunción comenzó a instalarse en la sociedad de la mano de los astrólogos babilónicos, y luego los griegos, quienes establecieron las fechas concretas en las que el Sol pasaba por ciertas constelaciones y, a partir de ahí, se determinó a qué signo pertenecía cada persona según su natalicio.



Estos están regidos por la línea eclíptica, la curva por donde pasa el Sol alrededor de la Tierra, siempre visto desde el tercer planeta. Ese derrotero solar está compuesto por las constelaciones que hoy se conocen como signos del Zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Quizá el dato más curioso, es que los astrólogos evaden la constelación de Ofiuco, aún cuando la NASA confirmó su existencia, que también se encuentra en esta línea. Las razones de la evasión son desconocidos.



Además, estos antiguos astrólogos agruparon los signos con respecto a los diferentes elementos y esto también tenía una influencia en la personalidad de las personas. Por ejemplo, los de Aries, Sagitario y Leo eran de Fuego; los de Cáncer, Escorpio y Piscis, Agua; los Libra, Acuario y Géminis, Aire, y los de Capricornio, Tauro y Virgo, Tierra.



¿Por qué los signos están mal? Esto se debe a un fenómeno llamado "precesión", que consiste en el movimiento retrógrado de los puntos equinocciales o de intersección del ecuador con la eclíptica, que produce que se anticipen las épocas de los equinoccios. Este cambio produce un cambio profundo en la posición de la Tierra, que se mueve de su eje un porcentaje "X", y así transforma por completo la posición de las constelaciones con respecto al Sol en su recorrido eclíptico.



Por lo tanto, las fechas y los signos conocidos hasta ahora están cambiando de tal manera que el signo que se toma como propio, no es tal.



La precesión tienen un ciclo de 25.800 años, pero en los últimos dos milenios se movió alrededor de 36 grados, algo que los astrólogos y astrónomos antiguos desconocían, por lo que se calcula que los signos del Zodiaco se "movieron" un mes entero hacia el Oeste con respecto a las constelaciones.



Cuál es tu verdadero signo



Teniendo en cuenta los conocimientos actuales de astronomía, en especial las posiciones de las constelaciones -incluyendo a Ofiuco- los nuevos signos serían (fecha anterior entre paréntesis) :



Capricornio: del 20 de enero al 16 de febrero (23 de diciembre al 21 de enero)



Acuario: del 16 de febrero al 11 de marzo (22 de enero a 20 de febrero)



Piscis: del 11 de marzo al 18 de abril (21 de febrero al 19 de marzo)



Aries: del 18 de abril al 13 de mayo (20 de marzo al 20 de abril)



Tauro: del 13 de mayo al 21 de junio (21 de abril al 21 de mayo)



Géminis: del 21 de junio al 20 de julio (22 de mayo a 22 de junio)



Cáncer: del 20 de julio al 10 de agosto (23 de junio al 22 de julio)



Leo: del 10 de agosto al 16 de septiembre (23 de julio al 22 de agosto)



Virgo: del 16 de septiembre al 30 de octubre (23 de agosto al 22 de septiembre)



Libra: del 30 de octubre a 23 de noviembre (23 de septiembre a 22 de octubre)



Escorpio: 23 de noviembre al 29 de noviembre (23 de octubre a 22 de noviembre)



Ofiuco: del 29 de noviembre al 17 de diciembre (no incluido en el Zodiaco)



Sagitario: del 17 de diciembre al 20 de enero (23 de noviembre al 22 de diciembre)