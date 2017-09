Desmienten que la remisera Balcarce esté involucrada en una denuncia de abuso

Luego que una joven denuncie una situación que afectó su integridad sexual, un testigo adujo que el vehículo que quiso secuestrarla pertenecía a esa empresa. Sin embargo, esto no sería así.

La denuncia de una joven que expuso al conductor de un remise que debía llevarla a Cerrillos, se desvió el camino, le hizo propuestas sexuales e intentó abusar de ella, dejó entrever con el aporte de un testigo la posibilidad de que el conductor pertenezca a la empresa Balcarce, algo que luego fue desmentido.

Ricardo Spangenberg, propietario de la empresa con una larga trayectoria y que cuenta con una planta de 36 vehículos, dialogó con InformateSalta y contó cómo descubrió que involucraron injustamente a su remisera en un hecho que generó la desconfianza de sus clientes.

“Hay una confusión, una situación que afectó mucho a mi empresa. Viendo en los medios la noticia y luego de que varios clientes me llamen preocupados, otros que directamente me cierren las cuentas corrientes con niños que trasladamos a las escuelas, comencé a averiguar”, detalló.

“Vi que hay una denuncia de una mujer a la que quisieron ultrajar y me fui a la comisaría de Limache pregunté y pude acceder a la denuncia, y dice con exactitud el número de licencia y el dominio del vehículo. Yo conozco todos los autos que tengo en mi empresa y me di cuenta que no es ninguno de ellos”, añadió.

Este medio con esa información pudo constatar en la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que el vehículo en realidad integra la planta de la empresa San Agustín. “La situación generó desconfianza en mis clientes, cuando mi empresa no tiene nada que ver con ese lamentable hecho”.

Ricardo contó que trabaja en el rubro hace largos 28 años “no digo que no pueda pasar, porque no estoy en cada vehículo. Lo que puedo decir es que conozco a mis choferes desde hace tiempo, tengo gente con antecedentes impecables nacionales, provinciales, todos los certificados y cuido mucho a mi empresa”, finalizó.