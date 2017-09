Duhalde: "¿Qué pasaría si se cae el avión y desaparece el presidente?"

El ex presidente planteó un insólito escenario para retratar la falta de alternativas políticas en el país. "El peronismo está en su peor momento histórico y no está listo para gobernar", agregó.

El ex presidente Eduardo Duhalde utilizó una curiosa hipótesis para retratar la falta de alternativas políticas en el país y el mal momento que vive el peronismo ante la ausencia de un liderazgo claro en el espacio.

"¿Qué pasaría si un día, Dios no lo quiera, se cae el avión y desaparece el presidente?", se preguntó Duhalde, quien consideró que "no hay alternativas" y que el peronismo está "en su peor momento histórico" y no está "preparado para gobernar".

Durante una charla que ofreció en Quilmes, el expresidente afirmó: "El justicialismo, nuestro justicialismo, está en su peor momento histórico. Todos desparramados, como un hormiguero pateado".

"En momentos difíciles de la vida de la República, no solo nosotros, sino el país, necesita que exista una alternativa", sostuvo el exmandatario y ex gobernador bonaerense.

"No puede haber una alternativa sino la laburamos nosotros. Por eso es necesario ponernos a trabajar y yo he decidido ocuparme de la reconstrucción del movimiento nacional justicialista", dijo.

En esa línea, Duhalde ratificó su intención de presentarse como candidato para presidir el partido en la provincia de Buenos Aires.

En otro tramo de su discurso, vaticinó que "la democracia como la conocemos, desaparece en poco tiempo". De todos modos, aclaró que "mientras dure la democracia representativa, tenemos que mejorar los partidos políticos".