Cantante salteña denunció un perfil trucho de Facebook que utilizaba sus fotos

Agustina Budonnet, joven de 21 años, inició una importante carrera como cantante con el grupo “Filin Dúo” que integra junto a Sofía Palacios. El dúo ya cumplió un año y viene generando sensaciones en nuestra provincia. Las jóvenes con voces prodigiosas interpretaron el himno Nacional en el último partido que jugaron los Pumas en Salta.

Recientemente Agustina denunció que a través de las redes sociales que fue víctima de tráfico de su imagen ya que un perfil trucho de Facebook con el nombre de Noelia López utilizaba sus fotografías.

“Hay mucha gente que yo no conozco pero que sí me conocen y me mandaron la captura de la pantalla avisándome que se estaban haciendo pasar por mí. Lo denunciamos pero Facebook tardó 13 horas en eliminar ése perfil”, contó la cantante a InformateSalta.

No es la primera vez que la joven sufre éste tipo de violación virtual ya que el año pasado también debió denunciar una cuenta trucha que usaba su imagen.

“El año pasado me pasó lo mismo. Una amiga me contó que su amigo estaba chateando con una chica que también se llamaba Agustina pero con otro apellido, pero tenía mis fotos. Era un perfil trucho donde hasta habían publicado fotos de mi familia”, dijo.

Pese a estar constantemente expuesta al público por su profesión, Agustina advierte que hay que tener mucha precaución y cuidados a la hora de publicar imágenes en las redes.

“A un montón de gente le pasa esto. Incluso hace un mes me vienen notificando que quieren hackear mis cuentas. Cuando acceden a tu mail es más complicado porque ahora cuando te sacás una foto con el celular se suben automáticamente a la nube (almacenamiento de datos en internet). Por tener redes sociales y acceso a aplicaciones, uno tiene acceso directo a la nube donde se va guardando toda ésa información. Si alguien tiene acceso a tu mail, puede ver las fotos aunque no las hayas publicado”, explicó la joven.

La joven señaló a InformateSalta que a partir de éstos episodios decidió no publicar fotos en donde estén involucradas otras personas, a menos que sea por trabajo: “Mis padres siempre me generaron conciencia con respecto a las redes sociales, cuando era más chica no me dejaban tener Facebook y me controlaban con quien hablaba por Messenger. Uno va creciendo y aprende qué se puede subir y qué no”.