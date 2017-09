Para Grande, Macri es el presidente que más hizo por Salta

Tras ser el más votado en las PASO, Martín Grande, periodista y candidato a diputado nacional por el frente Cambiemos País, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que continúa recorriendo la provincia como el primer día puesto que “no importa lo que haya pasado en las PASO, sino lo que pase ahora en las Generales”.

En ese sentido, sostuvo que hay dos temas que preocupan a la gente: inseguridad y desocupación. “Nosotros no le vamos a pedir el voto a nadie, tenemos que ganarnos el voto de la gente trabajando en los barrios y eso es lo que estamos haciendo”, señaló.

En ese marco, aseguró que Mauricio Macri es el presidente que más hizo por Salta en muchos años, a la vez que destacó el Plan Belgrano, que prevé una inversión de casi 4 mil millones a la Provincia. “Es una cantidad de dinero que nunca en la vida se puso en Salta”, sostuvo.

Entre las principales obras, destacó el comienzo de la 2 etapa del ferrocarril General Belgrano. “Lo vamos a inaugurar el jueves, está previsto que trabajen 1200 personas sobre las vías del ferrocarril, cuando el tren empiece a funcionar van a crecer las oportunidades de negocio, porque vamos a tener un transporte más barato, más eficiente y eso va a ser despegar finalmente la provincia”, manifestó.

Por otro lado, apoyó el reclamo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acerca del fondo del Conurbano, que en palabras de Urtubey, traería aparejado que Salta pierda más de 2 mil millones de pesos, y aseguró que el presidente Macri no va tomar ninguna medida que afecte a las provincias. “La ley le da la derecha a Vidal”, dijo.

Con respecto al proyecto de Alfredo Olmedo de implementar la pena de muerte para femicidas y violadores, aseguró que no debería existir y señaló que no se debe permitir que una persona que tiene antecedentes por violencia familiar sea candidato. “Deberíamos educarlos en nuestras casas, no es una casualidad que nuestro índice de femicidios sea espantoso”, subrayó.

En tanto, dio su parecer sobre la educación religiosa. “La religión es algo maravilloso de estudiar, pero no una en particular, me parece tremendo que un chico tenga que salir del aula porque van a estudiar la religión cristina y él es judío, creo que cada uno debe aprender a rezar en su casa o en el ámbito que le parezca”, destacó.

En relación a la reforma que se discute a nivel nacional y plantea que todos los alumnos deben trabajar en el último año del secundario, aseguró que no es ningún delito que la gente joven piense en trabajar. “Entiendo que lo más difícil para un trabajador que recién empieza es su primer trabajo, nadie está diciendo que los chicos de 7mo grado tienen que trabajar gratis”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las denuncias contra el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, por supuesto mal manejo de fondos, aseguró que lo tiene que decidir la justicia. “No creo que ocuparnos de los candidatos nos de un solo voto”, dijo.

Por último, se refirió a su acercamiento con la candidata a diputada por Salta Nos Une, Bettina Romero. “No tenemos nada en contra, somos un equipo, y en el equipo hay mil formas de ver la realidad, estamos todos amalgamados en una sola dirección que es tratar de que Salta siga adelante”, dijo.