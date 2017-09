Buscan familiares de un hombre internado en delicado estado de salud

Una triste historia envuelve a Leonardo Ferreyra, un hombre de 35 años nacido en Mar del Plata, un mochilero que llegó hasta el sur provincial, más precisamente a Rosario de la Frontera, lugar donde hoy lucha por su vida.

Se encuentra internado en terapia intensiva, en delicado estado en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, sito en la ciudad termal y Lorena Bazán, una amiga, inició una campaña para dar con familiares o personas cercanas a su entorno.

“Está en Rosario hace 3 años y ahora se encuentra muy mal de salud. Su adicción al alcohol desencadenó en cirrosis y por eso decidí empezar a buscar a la familia para que alguien se haga cargo de él,” contó la mujer en diálogo con InformateSalta.

Si bien dos hermanas se contactaron con ella vía Facebook, posteriormente decidieron volver a desaparecer. “De repente me bloquearon y no quieren saber nada con él. El padre no quiere saber nada de venir ni verlo, ni nada y de la madre no se sabe nada. Encontró una prima del corazón, que cuando a él lo dan de niño a una gente en adopción pero sin papeles,” expresó.

Lo más lamentable aún es que Leonardo no tiene un lugar donde vivir. “Estamos esperando que se recupere y nuestra preocupación es que vuelva a caer en su adicción. Lo mejor sería que se lo ubique en algún lugar en capital, porque acá no hay, donde se pueda recuperar,” manifestó Lorena.