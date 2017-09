En un show imperdible, Jorge Rojas recreará los mejores momentos de su carrera

A corazón abierto, el ex Nochero anticipó detalles del espectáculo que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre en el Teatro Provincial con motivo de los 10 años de su lanzamiento como solista. Además adelantó que se viene el nuevo disco.

Con una trilogía de disco, que representa los 10 años de su lanzamiento como artista solista, el ex Nochero Jorge Rojas, a corazón abierto, brindó detalles exclusivos a InformateSalta sobre el show que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre, a las 22 horas, en el Teatro Provincial.

Para celebrar su éxito, adelantó que recreará los mejores momentos de su carrera y como cada vez que sube al escenario, entregará lo mejor de sí. “Vamos a llevar el repertorio que nos acompañó toda la vida, con las viejas canciones y las nuevas, espero que nos haga vibrar como cada vez que nos encontramos”, sostuvo.

Con nostalgia, el cantautor salteño recordó con cariño su paso por la reconocida banda folclórica “Los Nocheros”. “Fue una parte importantísima de mi vida, me abrió el corazón y la cabeza a la música, me hizo conocer y me dio todo esto que aprendí”, subrayó emocionado.

Además habló de su fructífera y exitosa faceta como solista, que le permitió, entre otras cosas, compartir escenario con sus hermanos, Alfredo y Lucio. “No se cuantas personas tendrán la dicha de poder compartir en familia y de la manera que nosotros lo hicimos”, manifestó.

Con respecto al momento actual, aseguró que se encuentra atravesando una etapa de transición. “Se cumplió una etapa y está comenzando otra, en 10 años viví un montón de emociones hechas canciones pero ahora tengo una formación nueva y ya estamos empezando a pensar en un nuevo disco”, sostuvo.

Por último, manifestó que hace meses está escribiendo nuevas canciones. “Está saliendo un repertorio de raíz folclórica muy lindo también, me queda en los próximos meses encontrarme con la banda para empezar a tocarlos y posteriormente entrar al estudio de grabación, en marzo calculo que ya voy a estar grabar las primeras canciones”, finalizó.