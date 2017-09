Detrás de la puerta, la esperaba su marido con un balde de ácido... esto fue lo que pasó

La violencia de género no tiene límites en el mundo y no para de sorprendernos en función de la brutalidad que caracteriza cada caso

Una mujer de 26 años estaba en la casa de sus padres cuando sonó el timbre. La joven se arrimó hasta la entrada para abrir la puerta, pero no sabía que detrás de la misma se encontraba su marido su ex marido, a quien no veía hace meses.

Desafortunadamente, el hombre tenía un balde de ácido y apenas la mujer lo saludó, el sujeto de 29 años le lanzó el producto corrosivo sobre todo su rostro y la dejó muy mal herida, mientras su hijo de 5 años dormía dentro de la casa.

La victima de nombre Atsede Nigussiem, salió corriendo hacia la calle gritando por ayuda y fue asistida por sus vecinos.

El atacante finalmente escapó. En cuanto a la víctima, si bien la joven recibió asistencia médica, el ácido había hecho un gran daño en su rostro, cabeza y cuerpo.





Al menos 1.500 mujeres sufren quemaduras con ácido cada año en algún lugar de Irán, Bangladesh, India, Afganistán, Camboya, Colombia o África Occidental, según la Fundación Internacional de Supervivientes del Ácido (ASTI, por sus siglas en inglés)







Atsede Nigussiem antes del ataque





Después del ataque