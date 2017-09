Caso Salas: “La causa no está estancada, pero es necesario buscar a los sospechosos”

Pedro Arancibia, abogado de la familia de Jimena Salas consideró que la investigación avanza lentamente pero no está estancada. Creen que faltan recursos tantos humanos como económicos para encontrar los sospechosos.

Arancibia, en dialogo con FM 89.9, recordó que en un primer momento ellos fueron muy críticos con respecto a la falta de celeridad, agilidad y eficiencia pero hoy consideran que la causa no está estancada sino que avanza lentamente. Incluso tomando propuestas hechas por ellos.

“La causa percibimos que no se encuentra estancada, avanza de manera muy lenta, pero que va avanzando con algún chequeo de información que ya fue en su momento levantada, con alguna pericia en otras jurisdicciones, inclusive se está atendiendo la propuesta que nosotros habíamos hechos de intervenga un perfilador criminal reconocido de Buenos Aires y se está haciendo” explicó.

Igualmente el letrado cree que por más que se tengan los ADN no hay con que personas cotejarlos. Para él, estaría faltando un trabajo de campo, que se salga a buscar a los sospechosos para así poder hacer uso de las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Consideró que la causa corre peligro de quedar impune.

“Por más que existan perfiles genéticos o ADN…nos hace falta la persona, nos falta con quien cotejar esos ADN y la verdad que ahí es donde está la incertidumbre de la investigación, la falla” expresó.

En cuanto a los datos certeros explicó que en cuanto a las puñaladas son 3 o 4 que le provocan la muerte, el resto de lesiones son por la defensa que impuso la mujer. El teléfono celular de la víctima fue destruido en la banquina de ruta 9, que fue el único objeto de valor que se llevaron de la casa, pero aún no se sabe el resultado del peritaje del aparato.

En referencia a la recompensa ofrecida por el Gobierno dijo que no fue útil ya que no se aportó ningún dato. Además no se hizo una correcta difusión de lo que se trata una recompensa y la acción de garantía que puede tener quien aporte el dato útil. Criticó el identikit difundido que tampoco sumo ya que todo el tiempo “encontramos personas parecidas todos los días en la calle” en relación a la imagen difundida.