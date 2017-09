El enojo de Mónaco después de ver la peli casi porno de Pampita

La función era privada, privadísima. Sólo la gente que trabajó en el film (actores y equipo técnico), algunos familiares y amigos. Nada más. La intención era ver las caras de la gente cercana al elenco de Desearás al hombre de tu hermana, la peli erótica que protagonizó Pampita, junto a Juan Sorini, Guillherme Winter, Mónica Antonopulos y Andrea Frigerio, en un ámbito sin presiones. Y la historia no fue menor.



Según cuentan algunos testigos y se pudo comprobar en la foto que publicó Pampita, a Pico Mónaco no le cayó para nada bien la peli. ¿Las razones? Todavía no hubo pistas, pero bien podrían haber sido las escenas de alto voltaje que Carolina tiene tanto con el brasileño como con el galantico argentino.



“El único que quedó afuera de la algarabía generalizada fue el retirado tenista, que luce muy serio en la imagen que compartió Pampita en Instagram. ¿Acaso no registró que estaba siendo fotografiado? ¿No le gustó ver a su novia interpretando escenas tan subidas de tono? ¿Se aburrió? No lo sabemos, pero la publicación no demoró en dar de qué hablar en las redes sociales”.



Hace algunas semanas, se dijo que Juan no estaba del todo de acuerdo con la participación de Pampa en este peli, pero como el proyecto ya tenía un tiempo en pre producción y estaba muy avanzado para filmar tuvo que tragar saliva y soportar sus celos. Desde este miércoles, en todos los kioscos, se puede encontrar la revista Gente con Ardohain en tapa en donde hay más detalles del film.



Mirá la foto: