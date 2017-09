Golpearon con una pala a un inspector de AMT

Fue durante un control realizado en Ruta 68. El agresor no contaba con los papeles del vehículo, que era utilizado como ‘remis trucho’. El agente terminó internado en CENESA. Mirá el VIDEO.

Cerca de las 6.30 horas, un inspector de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) fue brutalmente agredido por un sujeto, quien aún no fue identificado, durante un operativo de rutina realizado en Ruta 68.

El agresor, quien fue demorado por utilizar el vehículo como un ‘remis trucho’, además no contaba con la cédula del vehículo a su nombre y tenía el seguro vencido. “No es remis b... que te pasa, no me toqués, se está muriendo mi vieja hdp”, le gritó ofuscado, a lo que el agente contestó: “Hay una persona que dice que le cobraste 100 pesos” contó.

Ante la respuesta del inspector, y prácticamente sin mediar palabras, le propinó varios golpes de puño, patadas e incluso lo golpeó con una pala. Producto de la brutal agresión, el agente terminó internado en CENESA, con una fuerte conmoción cerebral, mientras que los violentos se dieron a la fuga.







Al respecto, Federico Hanne, titular de la AMT, ante los micrófonos de FM Profesional, aseguró que ya se realizaron las denuncias correspondientes. “Ya hemos dado las pruebas, y estamos trabajando en conjunto con la policía para la identificación de esta persona”, señaló.

Por último, condenó y repudió la agresión. “Le rompieron la cabeza de un palo, es increíble que ahora esté complicado de salud por cumplir con su trabajo”, se quejó.