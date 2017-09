Hugh Hefner, creador de Playboy, falleció a los 91 años

Hefner, una vez llamado el "profeta del hedonismo pop" por la revista Time, murió pacíficamente en su casa, dijo Playboy Enterprises en un comunicado, confirmó La Nación.

"El ícono americano y fundador de Playboy, Hugh Hefner falleció hoy. Tenía 91 años. #QEPDHef", publicó la cuenta de oficial de Twitter de Playboy con una cita del empresario que dice: "La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más".

Hefner fue a veces caracterizado como un Peter Pan hipersexualizado, al tiempo que mantenía un harén de hasta siete jóvenes rubias en su mansión legendaria. Esto fue puesto en el ojo mediático en The Girls Next Door, un reality show que se transmitió desde el 2005 al 2010.

