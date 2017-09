Caprichos de Salta: La torre de Mabel

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la décimo quinta entrega de la ficción de InformateSalta.

La tarde me llevó a un lugar diferente; me dejé llevar por el beneficio de la falta de rumbo y me perdí por ahí. Me metí en un pobrerío alejado del centro, con más perros que justicia. Una larga fila de changuitos, que esperan para cargar algunos bidones y baldes con el agua de la única canilla que hay en el barrio, meten una bulla discreta como para cortar el espeso silencio que sólo es salpicado por el cacareo de algunas gallinas sueltas que se pierden entre los yuyos.

Me detengo en un kiosco para comprar alguna bebida que me refresque. Me miro los zapatos; están sucios, han sido tomados de rehenes por el tierral impiadoso de las orillas. Alguien me toca el hombro; giro y veo a una jovencita delgada con el pelo más sucio que mis zapatos y los ojos más alegres que jamás haya visto. Mientras me sonríe me señala la vereda del frente. El Ciego Jorge me espera con la misma sonrisa de la niña pero sin esa alegría en los ojos, sólo muestra sus gruesos y oscuros lentes; esos que ocultan su ojo bueno; ese que es su verdad y su farsa pero nunca su alegría.

-¿Qué andas haciendo por aquí, Siryab? ¿Te has cansado de las luces del centro?

-Bueno… parte de mi trabajo es andar por todos lados. Ver lo que no ven los demás. No sé si me he alejado demasiado… dígame… ¿Esto todavía es Salta o me alejé mucho? – Digo con más fastidio que ironía-

-¡ESTO ES SALTA! –Contesta, el invidente, casi ofendido-

No respondo, sólo busco la sombra contra la pared para evitar que mi cabeza se transforme en un tamal. Enciendo un cigarrillo y pregunto:

-Dígame, Jorge ¿Qué carajo hacemos acá?

-Yo vine a hacerme curar la culebrilla y usted anda pelotudeando… imagino. Venga… quiero que conozca a alguien. Le voy a presentar a una persona extraordinaria.

Caminamos hasta la esquina y doblamos hacia el este, entonces la veo… ¡Ahí está!… pintada de amarillo, la más maravillosa demostración de audacia y terror arquitectónico hecha vivienda. Una casa de menos de diez metros de frente con dos pisos superiores y una prefabricada en la terraza; es importante decir que a los pisos de arriba se accede por una desafiante escalera exterior que zigzaguea sobre una pared lateral. Jorge sonríe y dice

-Ahí está, “La torre de Mabel”. Jajajaja. Ahí vive Mabel. Tenés que conocerla.

El ciego golpea, con el bastón, la puerta de “la torre”. Tres golpes y se abre la puerta. Nos recibe una mujer de unos cuarenta años, idéntica a la niña del pelo mugriento y los ojitos alegres. No se me ocurre pensar que la niña es su hija o su hermanita, sino que es ella misma… como si manejara el tiempo a su antojo… ¡Una locura! Ya no sé si mi imaginación se ha hecho muy frondosa o estoy al borde de la locura. La mujer sonríe y abraza con mucho afecto al ciego.

-¡Jorgito, viejo loco! ¿Cómo estás de tus dolencias? ¿Has mejorado o duele aún?

-Mabel querida, estoy mejor… gracias a vos que tenés las manos más santas del norte. Mirá, vine con un amigo que quiero que conozcas… mi secretario Siryab.

La morocha me toma las manos y me besa en las dos mejillas. Me mira y me dice:

-Todos los días peleas con la melancolía… yo también conozco esa tristeza, no es mala… es una marca solamente. No le temas ni le huyas. ¡Y no estás loco! Jajaja.

No digo nada, solo sonrío torpemente; detrás de ella aparece, mordiendo una manzana, la niña que vi en la calle. Me siento un imbécil. Nos sentamos a una mesa pintada de azul y tomamos mate con cedrón. El ciego me dice: “Este lugar es el hospital del cuerpo y el alma de la gente que ha sido olvidada por los dioses y los demonios. Un templo para los pobres hecho con lo que les sobra a los ricos culposos y lo que se le roba a los mezquinos. Mabel cuida de los viejos, los changos y todo bicho que anda o se arrastra por el barrio. Mabel es madre soltera, es madre porque quiso serlo. No necesita de un hombre, no necesita de nadie. Mabel solo necesita curarle el alma a la gente que no sabe cómo dejar de sufrir. Esa gente que es condenada injustamente antes de nacer por un pequeño grupo de iluminados por un foquito de 45 watts. Las antiguas ciudades fueron tierras santas por sus vertientes. El agua las hizo ciudades santas… aquí ni agua hay… usted lo ha visto…”

Mabel significa “la amada por Dios”. Otro Dios, claro está. Un Dios que no dice que es único ni el mejor y quizá por eso, lo sea. Un Dios más apropiado para vivir que para esperar un jardín en el cielo. La Torre de Mabel no quiere llegar al cielo, no lo necesita.