Abel Pintos dio una noticia que dejó a sus fans sin palabras

El cantautor argentino programó dos conciertos en River Plate para el 16 y 17 de diciembre como cierre de un año que con la edición de "11" lo coronó como uno de los músicos de mayor masividad en el país, mientras trabaja en dos ideas a futuro, una de las cuales podría llegar a ser un álbum de coversde folclore latinoamericano.



¿Qué se busca cuando se quiere hacer un River o dos River? ¿Batir un récord, marcar algo, establecerte en una primera línea que ya estás? ¿Cuánto hay de ego en eso?

En este caso es una cuestión conceptual. Cuando hicimos los 12 Ópera en capacidad podríamos haber hecho una única función en Vélez, pero el estadio abierto no se ajustaba a la intención de ese concierto. Vos venís a escuchar un disco que no escuchaste todavía en tu casa y lo venís a escuchar en vivo con todas las canciones nuevas, entonces lo que yo necesito es concentración y que nada nos quite atención de la letra. Eso ya lo hice en Buenos Aires, el público que va a venir al concierto en River ya conoce perfectamente el disco y lo vivió en vivo, ya lo reinterpretó. Ahora todas esas canciones que son nuevas pasan al plano de las canciones de siempre, pasan al festejo más que a la atención. Ya las canciones salen naturalmente, entonces ese tipo de concierto sí da para hacerlo en un contexto en el que te das vuelta para atrás y te volvés loco con las luces y la gente que hay detrás. Por eso hacemos estadios cada tanto: primero porque confiamos en que la convocatoria responde a eso y porque musical y artísticamente hay una cuestión de concepto. Si fuera por la cantidad de gente podría echarme dos meses en un teatro.



¿Se va a filmar un DVD de estos shows?

Lo vamos a registrar. No sé en qué formato va a salir, tenemos varias ideas para compartirlo. Hicimos un DVD y un disco en vivo del Estadio Único, si nos provoca algo distinto de aquel disco entonces sí. Si no, vamos a buscar alguna alternativa para compartirlo. Sin duda lo vamos a registrar y lo vamos a compartir con el público, hay mucha expectativa alrededor.



En los cánones tradicionales, vos sos clave para la industria por el nivel de ventas. Creo que los premios Gardel no solo fueron por la calidad del material, sino a que en algún momento estabas en niveles de venta que estaba un artista extranjero.

Claro, golazo (risas). Justamente por esas consideraciones es que frente a un evento como River en lo que pensamos es que vamos a tener un material que está buenísimo, ¿de qué manera lo compartimos? Lo podemos poner en una caja y venderlo como hacemos con todos los discos o tenemos otras alternativas que son igual de interesantes. ¿Dónde está la clave artística? Donde este material se vaya a lucir más, ahí va a estar el canal de difusión.