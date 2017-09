Alejandro Fantino recibió la mejor noticia y explotó de alegría

En las últimas horas, la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión anunció los nominados para los International Emmy Awards 2017. Entre los 44 ternados, en 11 categorías y 18 países se destaca la presencia de un sólo argentino. ¿De quién se trata? Alejandro Fantino.



El conductor de Animales Sueltos (América, a las 23) fue nominado por la conducción en "Escuela para maridos", la versión colombiana.



"Me llamaron desde Los Ángeles, muy temprano y me informó Fox Channel que estoy ternado al International Emmy Awards 2017 o sea los Emmy mundiales...No lo podía creer", comenzó diciendo el conductor de las medianoches de América TV.



Efectivamente, Fantino quedó postulado en la categoría Entretenimiento sin guión con el programa Escuela para maridos, Colombia (Fox Network Groups Latin America/Fox Telecolombia), ciclo en el que trabajó con la sexóloga Alessandra Rampolla. Y el próximo 20 de noviembre, día que se desarrollará la ceremonia en Nueva York, deberá competir contra el programa Fan Pan Tae Super Fan" de Tailandia; Sorry Voor Alles de Bélgica y Taskmaster de Inglaterra.



"Entre 400 jurados de todo el mundo, quedé seleccionado entre pocos. Es increíble. Sentí la misma sensación que cuando me dijeron que iba a relatar a Boca para Radio Mitre cuando tenía los 19 años. Sentir que voy a estar el 20 de noviembre en Nueva York caminando la alfombra roja, aún no caigo. Tengo una satisfacción enorme porque viví tres meses en Colombia y arriesgué dejando todo acá", aseguró.







Y lógico, Fantino infla el pecho por esta oportunidad que se le presentó: "Es la primera vez que un conductor de Argentina está ternado para un Emmy mundial...". A su vez destacó: "Todo esto me abre la posibilidad de expandirme internacionalmente. Es una mezcla tan extraña. Sentir que desde la Argentina se puede es algo hermoso...".





Alejandro Fantino y Alessandra Rampolla.



Los nominados para los Emmy International provienen de todo el mundo: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, Fantino es el único conductor de Latinoamérica nominado a estos premios.



Contento por su presente, Fantino no quiso olvidarse de sus colegas y reflexionó sobre la calidad de conductores que hay en la televisión argentina: "Acá tenemos los mejores conductores de televisión del mundo. Siento que Tinelli, Beto Casella, Santiago del Moro u otros, tenemos una gran calidad y podemos hacer cualquier cosa en cualquier país. Estamos acostumbrados a trabajar en una televisión que cambia año a año. Esto que me pasa a mi manifiesta que Argentina tiene conductores de televisión de elite mundial...".



¿Promesas si se llega a ganar la estatuilla? "Si llego a ganar el Emmy me voy a tatuar a San Expedito o me pongo la camiseta de Boca debajo del smoking y me beso el escudo en plena ceremonia", destacó Fantino.



Y lo cierto es que el ciclo de Escuela para Maridos le dio muchas alegrías al santafesino. El año pasado ganó el Martín Fierro de Cable. En aquel entonces, el conductor se llevó la estatuilla al Mejor Programa de Juegos/Entretenimientos/Reality por el ciclo que se emitía en Fox Life.