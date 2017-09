Procrear joven: suben tope del subsidio y así quedan los nuevos requisitos

El pasado miércoles por la tarde el Gobierno y los bancos terminaron de pulir las condiciones para lanzar, el 2 de octubre próximo, la línea de créditos hipotecarios Procrear Joven, destinada a quienes tengan entre 18 y 35 años de edad, sean trabajadores formales o informales o monotributistas.



Lo más importante es que aumenta el tope del subsidio que el Estado le entregará a los adjudicatarios de estos créditos. En su versión original el tope era de 200.000 pesos. Pero se definió que ese tope se eleva, bajo ciertas condiciones, a 240.000 pesos.



Las condiciones generales quedaron así:



- Quien quiera obtener este crédito deberá acumular un ahorro, durante 12 meses, el equivalente a, por lo menos, el 5% del inmueble que quiere comprar.



- El valor máximo del inmueble que se puede comprar con este plan se fijó en $ 1.200.000.



- El ahorro mínimo necesario que deberán reunir los postulantes será de $ 60.000.



- El subsidio (dinero que no debe devolverse) se calculará en función del ahorro computado en esos 12 meses. Pero la novedad es que se estableció la fórmula 2 x 1.



- Esto quiere decir que el subsidio que entregará el Estado será por el doble del ahorro acumulado. Así, quien ahorre $ 60.000, recibirá un subsidio de $ 120.000; quien ahorre $ 80.000 recibirá $ 160.000 y quien logre ahorrar $ 120.000, recibirá el subsidio máximo de $ 240.000.



- El préstamo UVA que otorgará el banco será por el monto necesario para completar la diferencia entre el ahorro de cada familia y el subsidio. Así, para el ejemplo de quien ahorró $ 60.000 y recibirá un subsidio de $ 120.000, el crédito a 30 años será por $1.020.000. En cambio, para quien combine un ahorro de $ 80.000 y un subsidio de $ 160.000, el crédito será por $ 960.000.



- La tasa de interés será la que fije cada banco. Hoy, van del 3,5% al 6%, más el ajuste por inflación UVA.



- Se mantiene la exigencia de que el ahorro se debe hacer a lo largo de un año, y se deben registrar movimientos en la cuenta (un plazo fijo UVA) en al menos 9 de los 12 meses.



- El interesado podrá constituir un plazo fijo en un banco determinado, pero solicitar el crédito en cualquier otro.



- El plazo de inscripción abre el 2 de octubre y termina el 15 de noviembre. El trámite se podrá realizar solo a través de la web www.argentina.gob.ar/procrear. No se aceptan gestores, intermediarios ni presencia directa en bancos.



- Se podrán anotar personas entre 18 y 35 años con DNI argentino e ingresos mensuales de entre dos y cuatro salarios mínimos ($18.000 a $36.000). Se pueden anotar trabajadores formales o informales, y monotributistas.



- Una vez cerrada la inscripción, el programa Procrear cruzará la información cargada por los solicitantes (una declaración jurada) con las bases de datos de la ANSeS, Banco Central, AFIP, y rentas.



- El plan original se mantiene en otorgar 40.000 créditos por a través de esta operatoria. El subsidio total rondaría los 8.000 millones de pesos.



- Depurada la base de inscriptos, los que superan los filtros serán calificados en función de su perfil socioeconómico, para armar un ranking de “merecimientos” del subsidio. Se observarán situaciones como composición del grupo familiar, cantidad de hijos, casos de discapacidad, lugar de vivienda actual, ingresos, etc.



- En ese momento Procrear enviará un correo electrónico a los que fueron seleccionados, que tendrán un año para reunir el ahorro requerido.



- Cumplido el año, estarán en condiciones de solicitar el crédito UVA de hasta 30 años de plazo en el banco que el beneficiario elija. Los bancos inferirán los ingresos de quienes trabajan en negro requiriendo comprobantes de pago de servicio eléctrico o gas, abonos a telefonía celular o TV cable, entre otros.



- Al momento de la escrituración, el Estado le entregará al adjudicatorio el subsidio que le corresponda.