Feriados puentes: “Para el turismo es beneficioso, para el comercio no”

El presidente de la Cámara de Comercio explicó que aumentarán los costos laborales y propuso como solución que se establezcan como días no laborables. Además se refirió al Día de la Madre y el Black Friday.

Tras la sanción de la ley que restablece los feriados puente, el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Barrios, en diálogo con InformateSalta, aseguró que si bien es muy beneficioso para el sector turístico y todos los rubros allegados, tiene un impacto negativo para el comercio debido a que se duplican los costos laborales.

Además explicó que uno de los feriados que se prevé para el año que viene es el lunes 24 de diciembre, previo a la Navidad. “Si el lunes tenemos feriado, vamos a tener que trabajarlo, con el agravante de que para esa fecha muchos negocios toman personal temporario y van a tener que pagarle doble a todo el mundo”, dijo.

En ese marco, señaló que la solución es que se establezcan como días no laborables. “De esta forma los costos para el comercio no aumentarían porque sería optativo abrir, y no habría necesidad de pagar doble jornada”, sostuvo.

Por último, consideró que no se valora la actividad del comercio en la economía nacional, ya que no solo se aprobó los feriados puentes, sino que también se busca cambiar el Día del Padre de junio a agosto, superponiéndolo al Día del Niño. “Son cosas que no se entienden, todo el mundo se llena la boca diciendo que las PYMES somos las que generamos empleo, pero después sacan proyectos como estos que van totalmente a contramano”, se quejó.

Día de la Madre

Barrios se mostró expectante por el aumento de las ventas con motivo del Día de la Madre. “Ojalá sea el puntapié inicial para un nuevo momento porque la reactivación tiene que llegar si o si, es cuestión de tiempo, esperemos que sea en lo inmediato”, sostuvo.

Además aclaró que si bien no tienen previsto ninguna promoción extra, siempre hay descuentos por el acuerdo entre bancos, tarjetas y comercios.

Black Friday

Barrios indicó que el 17 y 18 de noviembre se realizará el tradicional Black Friday. “Estamos con muchísimo trabajo, queremos superar las expectativas y la importancia del Black Friday con respecto a años anteriores”, finalizó.