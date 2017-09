“Siempre que yo me iba a acostar mi papito borracho me tocaba”, sostuvo una niña

Dicen que el amor de un padre es infinito, sin embargo, existen algunas personas que con tal de satisfacer sus instintos son capaces de cometer las peores atrocidades y fue precisamente esto lo que le paso a Paula, una pequeña mexicana de tan solo 8 años de edad, quien luego de ser ultrajada durante 2 años por su propio padre, decidió ponerle fin a su pesadilla.

“A mí me da mucha vergüenza y yo le decía que me dolía, que por favor no lo hiciera pero él me gritaba y decía que yo tenía que obedecer porque era su hija y que me callara. No me gusta lo que me hace, a mí me duele, pero no quiero que le pase nada malo, es mi papito y lo quiero, pero ya no quiero que me toque…” señaló la pequeña, quien con lágrimas en los ojos relató frente al Ministerio Público la manera en que su padre abusó de ella desde que tenía 6 años de edad.

“Siempre que yo me iba a acostar mi papá iba borracho a mi cama y comenzaba a besarme en la boca y me tocaba ahí abajo. Yo lloraba y gritaba pero él me pellizcaba fuerte para que me callara, también me pegaba y decía muchas cosas feas. Mi mami no puede hacer nada porque ella tiene que trabajar y no hay nadie que me cuide, por eso yo solita agarre el teléfono de mi papá y lo puse cerca de la cama para que grabara lo que él me hace y enseñárselo a mi tía Lupita” manifestó la menor, quien en compañía de su tía se presentó a interponer la denuncia.