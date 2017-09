Porqué la conejita viuda no heredará la fortuna de Playboy

"Icono cultural" o "viejo verde". La muerte de Hugh Hefnereste miércoles a los 91 años en su casa de Beverly Hills reavivó esos conceptos extremos sobre quien fuera por décadas el referente de la sexualidad masculina en Estados Unidos.



Pero ni Hefner, ni su mansión, ni sus excesos, ni su revista hubiesen sido famosos sin una imagen/estética que hoy vale decenas de millones: la de "la conejita Playboy". Detrás de ese logo siliconado y blondo hay mujeres y Crystal Harris, con quien se casó en 2012, podría quedarse sin la herencia.



En diciembre de 2010 le propuso matrimonio a Harris, que tenía 24 años. Se casaron el 24 de diciembre de 2012 en la Mansión Playboy, luego de una ruptura de la que se habló un mes porque se habían separado cinco días antes de la boda.



Tras el enlace, se dio a conocer que la pareja había firmado un "riguroso" acuerdo prematrimonial que excluía a la conejita del testamento.



Para Harris, éste fue su primer matrimonio, pero Hefner ya se había casado dos veces: con Kimberley Conrad (entre 1989 y 2009) y Mildred Williams (entre 1949 y 1959). Además, él tuvo una larga lista de novias y a tres de ellas hasta las llevó al programa de E!, The Girls Next Door (aquí se tradujo como Las chicas de la Mansión Playboy): Bridget Marquardt, Holly Madison y Kendra Wilkinson.







A principios de 2013, US Weekly publicó que la fortuna de Hefner se dividiría entre sus cuatro hijos, la Universidad del Sur de California y una lista de organizaciones benéficas a las que siempre apoyó.



Harris conoció a Hefner en 2008 durante una de sus míticas fiestas de Halloween. Su primera aparición en Playboy fue la semana del 30 de octubre de ese año. En ese momento, ella usaba el nombre Crystal Carter.



Antes de la primera boda planeada, "la conejita viuda" terminó siendo tapa bajo el título “Presentando a la princesa de América, Sra. Crystal Hefner”.







Tras la separación, Harris dio una entrevista en el programa Howard Stern Show y dijo que Hefner duraba “unos dos segundos” en la cama y que ella no se sentía atraída por él.



El año pasado, la chica fue noticia por publicar en Instagram que estaba bajo tratamiento por la enfermedad de Lyme. Decía, textual:



"Me diagnosticaron hace unos días y tengo un largo camino por delante. Supuestamente lo obtienes de las garrapatas, pero no recuerdo absolutamente nada de ser un poco o tener un sarpullido o NADA."



También en 2016, Harris posteó que sus siliconas "se volvieron tóxicas". Y se las cambió. "Con el tiempo, los implantes (tanto de silicona y salina) se rompen y causar estragos en su cuerpo. La cáscara de silicona y los implantes de solución salina se compone de silicona y más de 40 otros productos químicos tóxicos: estaño, zinc, cadmio, mercurio, arsénico, formaldehído y talco para nombrar unos pocos. El sistema inmunológico está constantemente luchando contra ellos, dejándolo vulnerable a otras enfermedades", explico.