Denuncian a la empresa Eco Suelo por contratar obreros wichis en negro

Pedro Lozano, representante wichi de la comunidad Buen Destino de Santa Victoria Este, donde se realiza una instalación de red cloacal, denunció el caso. Además, no cuentan con elementos de seguridad laboral.

Los trabajos, tendientes a brindar por primera vez este servicio a más de 850 familias, se desarrollan en el marco del Plan Nacional Hábitat con una inversión del Gobierno nacional que supera los 29 millones de pesos y comprenden la ejecución de conexiones domiciliarias y la instalación de más de 13 mil metros de redes cloacales.

Sin embargo, esta obra no representa un verdadero progreso para los vecinos del Chaco salteño. "La empresa concesionaria de esta obra, Eco Suelo, tiene a los obreros wichis trabajando en negro desde el año pasado. Ellos están cavando las zanjas de más de un metro de profundidad para poner las cloacas en todo el pueblo de Santa Victoria, y en varias oportunidades hablaron con los patrones para pedir cascos, elementos de seguridad para el trabajo y que los blanqueen, y los amenazan con despedirlos. Ellos tienen miedo de perder el trabajo porque no se consiguen ni changas en Santa Victoria, pero no pueden seguir así", denunció Lozano a diario El Tribuno.

Sobre la asimetría de la situación que viven, dijo: "Unos paisanos me contaron que pagan 180 a 200 pesos por día y si se quejan los amenazan con despedirlos. Es gente sumisa que necesita mucho el trabajo, viven en la miseria con sus familias y estos patrones se abusan de la gran necesidad que tienen, pero no es justo que los priven de sus derechos".

Expresó además que "incluso los caños que están poniendo no son del diámetro adecuado, la gente está en desacuerdo porque con el material que están utilizando, tienen que ser de 160 mm y están poniendo unos más chicos. Es una lástima que se encare una obra así de importante para que pongan mal los materiales". El dirigente se quejó porque "la cámara séptica que colectará todos los desechos cloacales está en Las Vistas, muy cerca del pueblo y a cielo abierto", y agregó: "Primero la querían hacer dentro mi comunidad, Buen Destino, pero nos opusimos con fuerza y entonces la llevaron a Las Vistas, muy cerquita del pueblo. Parece que al intendente Moisés Balderrama no le importa la salud de la gente; la contaminación será terrible en ese lugar donde siempre se junta agua de lluvia y los chicos van a chapotear en el verano. Pero llevarla más allá hubiese salido caro y por eso no lo hicieron".