Final feliz: la Justicia echó a la mujer que engañó a su marido con otra mujer

Las mujeres para echar al exmarido y a los hijos de este de su propia casa habían urdido un cinematográfico plan, donde durante años simularon estar discapacitadas.

Abrumadas por la férrea postura de sus propios hijos y la confirmación de una trama siniestra para desalojarlo, que no escatimó en denuncias falsas, las dos mujeres retiraron ayer en la tarde la totalidad de sus bienes junto a personal policial de consigna.

Ángel Isidro Santander (66) dijo ayer a El Tribuno estar devastado por la situación, pero aseguró que más tranquilo luego de años de soportar a diario una impostación de una situación insoportable. "Finalmente fui escuchado", dijo ayer Ángel Isidro.







"No hubo violencia de ningún tipo, aunque reconozco que ellas vinieron con prepotencia pero no hallaron eco. Finalmente se fueron las dos a vivir como ellas quieren y a la vez a dejarnos vivir como nosotros sabemos y queremos", aseguró.

Luego el hombre dijo: "Hasta ahora no sé qué es lo que hice mal, pero no me quiero deprimir, mis hijos aún me necesitan y aunque casi jubilado estoy aún no construí todo lo que pude. Hay otros caminos, otras metas y otro amanecer quizá", dijo Isidro no muy convencido.

Para graficar su situación dijo entre la ironía y el dolor "por lo pronto ya me tomé la pastilla para el corazón".

El caso había tenido mucha repercusión, cuando se dio a conocer que un sujeto, cuya esposa se puso de novia con una inquilina, lo pretendía echar de su propia casa, inventando denuncias por violencia a género al dueño de casa. Finalmente la Justicia evitó que sea desalojado junto a sus hijos.