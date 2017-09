Saeta amplió un recorrido y benefició a tres barrios

Desde el miércoles el servicio se extendió 12 cuadras en su recorrido habitual, que llegaba solamente hasta el barrio Torino. Sin embargo, tras largas gestiones, ahora el servicio llega a San Mateo, Canillitas y Las Colinas.

Miguel Quiroga, presidente del Centro Vecinal, dijo a Nuevo Diario que por años gestionaron ante la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) y Saeta el ingreso de los colectivos por las calles del barrio para mitigar los efectos del frío en el invierno y de la lluvia en el verano.

"Es grave para nosotros aguantar durante el verano las lluvias, caminar por el barro y que la gente que se caiga, los chicos volvían con los guardapolvos llenos de barro y los adultos se quedaban sin poder ir a trabajar muchas veces. A partir de ahora estas situaciones van a mejorar porque ya tenemos un colectivo que entra al barrio", manifestó el vecino.







La situación de Las Colinas no era fácil de resolver primero porque aún está en camino de solucionar su situación dominial, razón por la cual los vecinos no cuentan con la titularidad de sus terrenos y casas, y muchas de las calles no estaban enripiadas ni enmarcadas y además son angostas lo que no permite las maniobras de los coches.

No obstante, tras los arreglos que realizó la Municipalidad el servicio del Corredor 2A puede ingresar a algunas calles de la barriada.