Buscan a una adolescente que ayer no regresó a su casa

Soledad vive momentos de angustia y desesperación. Es que su hija Karen de 15 años ayer no volvió a casa en el barrio Solidaridad. “Salió a las 7:30 como todos los días, fue a la escuela y cuando salió me mando un whatsapp, me dijo que ya estaba en el colectivo y no supe nada más de ella”, contó su mamá por Radio Vos.

La mujer aseguró que no existió ninguna pelea ni inconveniente que justifique una fuga, por el contrario “hace poquito cumplió los 15 años y hoy íbamos a viajar a Rosario de la Frontera a visitar a unos familiares. Estaba entusiasmada”, añadió.

Como hoy no hay clases por jornadas pedagógicas Soledad no se pudo contactar con ninguna autoridad para preguntar si ayer efectivamente fue a clases. “Unos chicos del barrio me dijeron que la vieron en el barrio, que se le acercó un hombre grande y ella se fue con él. No sé qué pensar”, confesó.

La denuncia ya fue radicada y la Policía ya la está buscando, aunque por el momento no hay novedades sobre el paradero de la adolescente.