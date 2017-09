Niña de 10 años filmó a su padre mientras abusaba de su amiguita

En Uruguay, un hombre de 60 años fue encarcelado luego de que dos niñas, de apenas 10 años de edad, lo filmaran mientras abusaba sexualmente de una de ellas,informó la fiscalía departamental mediante un comunicado.



El caso se registró en el departamento de Artigas, ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo, la ciudad capital.

la niña abusada acudía a "jugar a la casa de una amiga de la misma edad", quién es hija del violador.

El agresor, de 62 años, aprovechaba que su esposa se encontraba trabajando para enviar a su hija a un almacén, "quedarse a solas con la pequeña y proceder a manosearla en sus genitales", hecho que se produjo de forma reiterada "en el transcurso d

ambas planearon filmar los abusos para demostrar lo que ocurría.

Según la fiscalía,El comunicado de las autoridades, que se basa en la declaración indagatoria rendida por el agresor -identificado con las siglas "JCSB"-, relata que su hija presenció uno de esos eventos y entoncesLas niñas consiguieron las pruebas utilizando la cámara de una computadora modelo "XO", conocida en el mercado uruguayo como "la computadora de 100 dólares", "la máquina de los niños" o "Ceibalita".El pasado 21 de septiembre, sus familiares interpusieron ante la fiscalía una denuncia penal y aportaron los videos como prueba.Una vez detenido, "JCSB" fue acusado por la presunta comisión deEl comunicado emitido por parte de la fiscalía explica que el abuso sexual "es una expresión de poder que ocurre en silencio" y que generalmente las víctimas no denuncian porque son "chantajeadas o amenazadas por el abusador".Además, las víctimas están convencidas de que nadie va a creerles, y "esto realmente funciona así, en el mundo adulto", dice el texto.. Lo más asombroso, según lo expuesto por la justicia de esta nación suramericana, es que "la propia víctima, una pequeña de tan sólo 10 años, se sometió voluntariamente al abuso para obtener una prueba, para que los adultos creyéramos en ella".La fiscalía departamental de Artigas considera que este caso debe servir "no sólo para que se haga justicia, sino para que la sociedad tome conciencia" de que se trata de un fenómeno que ocurre "con más frecuencia de la que creemos, y que los niños no mienten, no inventan".